Kóbor macska helyett tigrist találtak az elhagyott házban

Hatalmas, több mint ötszáz kilós tigrist talált egy elhagyatott houstoni házban két fiatal. A srácok azért lógtak be az épületbe, mert szerettek volna nyugodtan elszívni egy dzsointot; nem csoda, hogy teljesen megdöbbentek, amikor meglátták a ketrecbe zárt állatot.

Oh goodness. A tiger found in an abandoned house in Southeast #Houston . BARC officials are on scene trying to find a place to keep the 1,000 lb. animal overnight. @KPRC2 pic.twitter.com/68z9od6sOG

Egyikük azonnal kihívta a rendőröket, akik először azt hitték, hogy alaposan betépett és hallucinál – írja a Sky News. Amikor aztán behatoltak az épületbe, nekik is leesett az álluk.

This is WILD! 1000lb tiger found inside abandoned SE Houston home. Some pot smokers went in to home to light up and came face to face with him! Called 311. He’s healthy and onto greener pastures soon. The place is TBD. #khou11 #tiger #houston #htx pic.twitter.com/n4JC5MraYn