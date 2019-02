Szellemalmákat termesztett az ónos eső

Az USA-beli Michiganben a fagyos időjárási körülményeknek következtében furcsa jelenséget észleltek az egyik gyümölcsösben: az ónos eső úgynevezett szellemalmákat növesztett a fákra – számolt be az Időkép.

The freezing rain created an unusual phenomenon in the Fruit Ridge area of Kent County. “Ghost apples” explained: https://t.co/zUqGIEs8TY #wmiwx pic.twitter.com/cYpYsHJBWD

