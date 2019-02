Mi a közös Vajna Tímeában és Gábor Zsazsában?

Bár Andy Vajnát már múlt héten elbúcsúztatták, olvasóinkat ezen a héten is érdekelték az itt hagyottak, főként a filmszakember özvegye, Vajna Tímea, aki állítólag sokat fogyott a gyászban. Amióta egyedül maradt, még többet támadják, mint annak előtte, ám egyre többen védik is őt – főként rajongói oldalán. Felteszik a kérdést: ha valaki nem szimpatizál vele, akkor minek látogatja az oldalát és olvassa a róla szóló cikkeket?! A helyzetet jól mutatja, hogy erről szóló cikkünkhöz is szinte csak negatív kommentek érkeztek.

Ennél talán fajsúlyosabb probléma az, amit egy magyar belgyógyász jelzett a héten: száz emberből hatvan megmenthető lenne egy hirtelen szívleállás esetén, ha mindenki tudná, hogyan kell szakszerűen újraéleszteni valakit. Ennek érdekében dr. Major László saját pénzén indított ingyenes tanfolyamot. Egy személyes élmény vitte rá erre: néhány évvel ezelőtt maga is rosszul lett egy maratoni futás után. „A keringés és a légzés leállása után legfeljebb négy percünk van arra, hogy a beavatkozás után egy ép ember kerüljön ki a kezünk közül” – hangsúlyozza. Olvassátok el Dávid Imre vele készült interjúját, már csak azért is, mert a doktor úr pontosan elmondja, mikor avatkozzunk be és mikor ne, és persze azt is, hogy pontosan mit tegyünk.

Szép álom, hogy mindenkit kiképezzenek életmentésre. Néha szerencsére a véletlen segít. Egy nő életét például az mentette meg, hogy egy fiatal srác – aki látta, hogy rosszul lett a kocsijában – emlékezett egy tévésorozat újraélesztés-jelenetére. Mindig is tudtuk, hogy vicces a The Office, de hogy életmentő is?! Nádasi Eszter kolléganőnk kicsit továbbgondolta a dolgot: vajon a filmek mennyire képesek hasznos egészségügyi információkat átadni? Nos, erre több példa is van. Egy 53 éves brit férfi a City Hospital című BBC1-sorozatot nézve jött rá, hogy szívroham fenyegeti – tíz napon belül már túl is volt a bypassműtéten. Egy Dr. House-rajongó orvos pedig az egyik epizódnak köszönhetően eszmélt rá, hogy betegének kobaltmérgezése van. Arról nem beszélve, hogy kutatással igazolták: a kórházsorozatok közönsége óvatosabban vezet másoknál – annyi baleseti sérültet látnak…

Az amerikai filmipar nem csupán Andy Vajnát köszönheti nekünk. Ha minden igaz (merthogy ő maga nem igazán igyekezett pontosítani ezt az adatot) ezen a héten volt 102 éve annak, hogy megszületett Gábor Zsazsa. Szabó Sz. Csaba merészen azt állítja a cikkében, hogy nem nagyon akadt nála ismertebb magyar a XX. században. Egy olvasónk rögtön ki is akadt ezen:

Még Puskás Öcsit is szívesebben elővenném, mint legismertebb magyart, pedig nem vagyok nagy focirajongó

– írja Új élet. Zsazsát ma valószínűleg VV Zsazsának vagy BB Zsazsának hívnánk, hiszen az első médiaszereplő volt, aki arról volt híres, hogy híres. Eredetileg amúgy Sári volt, egykor Miss Magyarország, de még a Barbie baba feltalálójának felesége is. De ki vette el a szüzességét tizenöt éves korában? Elég érdekes, nézzétek meg a cikkben!

Kizárt dolog, hogy Gábor Zsazsa ne hordott volna ametisztet, főként, hogy egykor pont olyan értékes és ritka volt, mint ma a gyémánt. A leghíresebb ilyen ékszereket Fodor Marcsi gyűjtötte össze. Megmutatja azt is, amelyik olyan régi, hogy Viktória királynő édesanyja is viselte, és még mostanában is lehet látni II. Erzsébet kosztümjein.

Nagyon bírtuk a héten Vikit is, aki fémforgácsoló. Igen, esztergályos. Igen, fémdarabokat munkál meg egy éles késsel – na jó, most kicsit leegyszerűsítettem. De nem azért írt róla Keszán-Dopita Tünde, mert „kilóg a sorból”. Hanem hogy megmutassuk: a társadalom nem igazán díjazza a forradalmárokat. Vikit mindenki dicséri, hogy milyen nagyszerű, amiért szembemegy a sztereotípiákkal, csakhogy… munkát nem adnak neki. „Volt, hogy felhívtam valakit, hogy szeretnék az állásra jelentkezni, és mondták, hogy szóljak a barátomnak” – meséli. „A legtöbbször egyszerűen lepattintottak. Sajnos az, hogy nő vagyok, ma Magyarországon kizáró tényező.”

Volt kommentelőnk, aki szerint szomorú, hogy a XXI. században még mindig ott tartunk, hogy „női” és „férfi” szakmákban gondolkodunk. Más viszont úgy véli, „valami nem kerek a történetben”.

Kizárt dolognak tartom, hogy valakit azért nem vesznek fel esztergályosnak mert nő. Valami más van a dolog mögött.

Szerintetek?

És volt egy talán még ennél is égetőbb kérdésünk a héten:

Sok érintett azt mondja, jó, ha havonta kétszer… Bodrogi Eszter egész kis kézikönyvet állított össze a lehetőségekről. Javasol helyeket, időpontokat, csak egyet nem: hogy ne legyen szex. Mert néha kényelmesnek tűnik feladni „az ügyet”, de nem érdemes. Ahogy Eszter írja: a jó szex igenis összetartja a házasságot”. Csomó érdekességről szó esik még, végre megértjük, mi történik ilyenkor a férfi és a nő lelkében. Persze lelkesedhetünk mi, ha Richie Rich fedőnevű olvasónk így zárja rövidre a kérdést:

Undorító a cikk, kit érdekel, mikor b*nak a kisgyerekes szülők?! Nemrég biztosan, hisz gyerek lett.

Richie… Richie… ezen a héten sem neked írtuk tele az NLCafé oldalait. De sebaj, jövő héten újra próbálkozunk!