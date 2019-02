Kitette az önkormányzat a Hős utcai telepen dolgozó civileket

A kőbányai önkormányzat felmondta a felszámolás előtt álló Hős utcai telepen működő egyetlen aktív civil szervezet, a Kontúr Egyesület bérleti szerződését. Erről a civil szervezet a napokban számolt be a honlapján.

A szervezet a kerületi Vagyonkezelő leveléből értesült attól, hogy három hónapon belül, április 30-ig el kell hagyniuk a Hős utca 15/A alatt működő közösségi terüket, amelyet a kőbányai önkormányzattól béreltek. Ha maradnak, büntetésként magasabb bérleti díjat kell fizetniük. Az önkormányzat semmilyen indoklást nem adott, a döntés a civil szervezet tagjait is meglepte.

A Kontúr Egyesület évek óta dolgozik a Hős utcában lakók megsegítésén. Gyerekfoglalkozásokat, közösségi beszélgetéseket is tartanak. A szervezet most hosszabbítási kérelmet fog beadni az önkormányzathoz.

Urbanovszky Zsuzsanna, a Kontúr Egyesület elnöke az Abcúgnak nyilatkozott a hírrel kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy mit sejtenek a döntés hátterében, azt mondta, a közelmúltban több összetűzésük is volt a kerületvezetéssel, elsősorban azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzat jelenleg alig 4-5 millió forintot ajánl a magántulajdonosoknak a lakásaikért, amiből ma Budapesten képtelenség ingatlant venni. Az önkormányzat szerintük az ilyenek miatt már nem tekint partnerként a szervezetre.

Túl hangosakká és túlságosan láthatóakká váltak az önkormányzat szemében az egyesület és a Hős utcai lakók is

– nyilatkozta Urbanovszky.

Félreértés ne essék: mi egyetértünk az önkormányzattal abban, hogy a telep felszámolására szükség van, és mi az együttműködésben vagyunk érdekeltek. Abban, hogy minél kevesebb veszteséggel történjen meg ez a telepfelszámolás. Azonban nagyon nem mindegy, hogy mi fog történni a lakókkal – főleg úgy, hogy egy nagy összeg, 2,1 milliárd forint kormányzati forrás áll az önkormányzat rendelkezésére

– tette hozzá.

Az egyesület most arra készül, hogy az önkormányzat segítsége nélkül is folytassa a telepi munkát, legfeljebb változó helyszíneken, akár szabadtéren. A munkájukra ugyanis szükség van. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy két Hős utcai lakótól is érkezett már hozzájuk üzenet, miszerint ha szükséges, az ő lakásaikban is megtarthatók a foglalkozások.