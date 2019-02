Rágyújtott a trolin, majd amikor leszállították, megszúrta a sofőrt

Vádat emeltek egy férfi ellen, aki a nyáron dohányzott egy trolibuszon, majd amikor ezért megpróbálták leszállítani, megkéselte a sofőrt – írja az ügyészség.

A vádirat szerint az 51 éves férfi 2018. július 21-én a délutáni órákban ittasan, cigarettázva utazott a 70-es trolin. A sofőr ezért az Olof Palme sétány megállóban odament hozzá, és felszólította, hogy szálljon le. A férfi ekkor leszállt, de hirtelen visszafordult, az egyik lábával fellépett a buszra, elővett egy bicskát, és megszúrta a sofőrt. A vezető szerencsére részben ki tudott térni a szúrás elől, de a karja így is könnyebben sérült.

A XIV. kerületi rendőrök rövid időn belül elfogták a késelőt. Most felfegyverkezve elkövetett, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette és súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt nyújtottak be ellene vádiratot a Pesti Központi Kerületi Bíróságra. Ha bűnösnek találják, akár 11 év börtönt is kaphat.