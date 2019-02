Mosolyog és beszélni tanul a körhintából kiesett fiú

Amióta végre elhagyhatta a kórházat, folyamatosan mosolyog a másfél évvel ezelőtti várpalotai körhintabaleset legsúlyosabb sérültje – írja a Blikk. A 19 éves Krisztofernek jót tesz az otthoni környezet, édesanyja szerint napról napra javul az állapota.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, 2017 szeptemberében a Várpalotai Napokon menet közben leszakadt egy körhinta, és a fiú 33 méter magasról a betonra zuhant. Sérülései annyira súlyosak voltak, hogy sokáig az is kérdéses volt, túléli-e a szerencsétlenséget. Közel másfél évet töltött kórházban, mire hazaengedték. „Most is könnyezem, amikor arra gondolok, milyen boldog volt, amikor beléptünk a lakásba. Az orvosok mindent megtettek érte, de egy idő után már nagyon ingerszegény volt neki a kórházi környezet. Amióta újra velünk van, egész nap mosolyog. Ez nekünk is hatalmas erőt ad – mondta a lapnak a fiú édesanyja, Máthé Dia. – Egyedül még egyetlen pillanatig sem lehet hagyni, segítségre szorul minden téren. Még csak tolókocsival tud közlekedni, de pici támogatással már eljött a saját lábán a szobából a konyháig. Beszélni egyáltalán nem tud, most tanuljuk a betűket. Reményeim szerint hamarosan egy logopédus foglalkozik majd vele.”

Krisztoferre nagyon odafigyel a család, éjszakára egy csörgőt tesznek az ágya mellé, hogy jelezhesse, ha szüksége van valamire.

Édesanyja, nevelőapja és hét testvére féltő szeretettel vigyáz rá. „Nem vagyunk gazdagok, de a szeretet kárpótol minket. A párom sajátjaként neveli hat gyermekemet, Krisztofer is őt tekinti az apjának. Ekkora családnak nagyon nehéz albérletet találni. Most is másfél szobában vagyunk, ami nagyon szűkös. Soha nem kértem egy forintot sem, mégis azt mondták: a beteg fiam mögé bújva akarok pénzért kuncsorogni. Semmi nem áll tőlem távolabb! A férjem éjjel-nappal dolgozik, megteremti, amire szükségünk van!” – mondta Dia.

A rendőrség által kirendelt szakértő megállapítása szerint a várpalotai balesetet egy hibás, nem megfelelő anyagból készült alkatrész okozta. A Máthé család elhatározta: amint az összes rendőrségi papír a kezükben lesz, kártérítési pert indítanak.