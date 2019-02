Befagyott konnektor és jégtől felrobbanó vécétartály – 10 fotó, aminél jobban semmi sem mutatja, milyen hideg van most az Egyesült Államokban

Kedd este sarkvidéki hideg csapott le az Egyesült Államok északi, és középnyugati államaira: a sűrű hóeséssel, metsző szelekkel érkező hideg miatt, az sem számított meglepőnek, hogy a hőmérők olykor -40 fokot mutattak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (NSW) szerint Chicagóban és környékén jelenleg hidegebb van, mint a Déli-sark egyes vidékein. Mivel előrejelzéseik szerint az extrém időjárás egész héten kitart majd, a hatóságok arra kérik az érintett államokban élőket, hogy – amennyiben arra lehetőségük van – 5-10 percnél többet semmiképp se töltsenek a szabad levegőn, és ha már mindenképp utcára mennek, lélegezzenek minél kisebbeket, hogy ezzel is védjék a tüdejüket a károsodásoktól.

Chicago will be colder than Antarctica this week. Wow! 🥶

#PolarVortex2019 pic.twitter.com/ppA904HFJw — Cameron Grant (@coolcam101) 2019. január 29.

A meteorológusok egyúttal azt is tudni vélik, mi okozza most ezt a meglehetősen szokatlan és extrém mértékű hidegbetörést az Államokban: mint elmondták, a hideg levegő, ami most az ország jelentős részének időjárását alakítja, „normális körülmények között” az Északi-sark körül forog, de most valamiért déli irányba fordult és az Egyesült Államok felé vette az irányt.

A legfrissebb hírek szerint az extrém hideg miatt eddig 16 ember vesztette életét, de az érintett államokban lakók mindezek ellenére sem estek kétségbe. „Amíg van áram, meg fűtés, addig nincs gond” – nyilatkozta az Indexnek egy Michigan államban élő magyar, aki elmondta azt is, a mindennapi életüket annyiban érinti az időjárás, hogy most elővigyázatosságból nem közlekednek az iskolabuszok, és több helyen tanítási szünetet rendeltek el.

„Még a fagyálló és megfagyott” – írta az Imgur közösségi oldalán az egyik felhasználó, aki a nem mindennap látott jelenségről még egy fotót is mellékelt. És nem ő volt az egyetlen, akinek az extrém hideg miatt meglehetősen furcsa élményben volt része. Mutatunk még néhány Twitter-posztot, amitől neked is garantáltan tátva marad a szád!

Ennek a Twitter-felhasználónak például a vécéje fagyott be:

It's soooo cold! how cold is it? it's sooo cold that this is happening! pic.twitter.com/uloTK26BJA — Colin Lovequist (@LoungeCKRM) 2019. január 29.

60 másodperc. A minnesota-i télben mindössze ennyi idő kellett ahhoz, hogy a frissen főzött tál spagetti keményre fagyjon.

How cold is it in Chicago at the moment....? pic.twitter.com/U3wJnHZwFY — Charles Croucher (@ccroucher9) 2019. január 31.

Jobb napja is volt annak a – szintén minnesota-i – lakástulajdonosnak, akinek a sarkvidéki hideg miatt a vécétartályától kellett búcsút vennie. Örökre.

Someone in Minnesota had their toilet tank explode because the water inside froze 😬 pic.twitter.com/fCBLjDwChx — mistress misandry (@hannahtraining) 2019. január 31.

Vannak városok, ahol olyan hideg volt, hogy az autók gumiján lévő víz is megfagyott.

„És ez itt benn, a házban történik” – írta fotójához a Redditen valaki, aki a megfagyott szekrényéről posztolt.

Míg a Twitteren egy Cjcued nevű felhasználó az eljegesedett konnektoráról tett közzé fotót!

This is what -26 below looks like in a room above a garage with an outside wall . . . #PolarVotex2019 #chiberia2019 #Chicago pic.twitter.com/S9Vgg2Mpn0 — Christine Johnson (@CJcued) 2019. január 31.

Igen, jól látjátok. Ebben a mosogatóban jégcsap lett a csöpögő vízből.

ice is freezing as soon as it comes out of ou faucet bc it's so cold pic.twitter.com/b7hwyWUsJd — ✨makay✨ (@mak_savi) 2019. január 30.

Ebben az extrém hidegben azon sem szabad meglepődni, hogy a vizes farmernadrágok éremesélyes olimpikonokká avanzsálnak:

És azon se, hogy a vodka is megfagy.

Azt pedig, hogy polár vortex idején mi lesz a szappanbuborékok sorsa, megnézhetitek ezen a látványos videón:

How cold is it in the Midwest? Bubbles are freezing.



Remember to take your pets inside.#PolarVortex2019 pic.twitter.com/ZfkbZdy2Si — Daniel Schneider (@BiologistDan) 2019. január 30.

