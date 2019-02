8 meghökkentő utolsó kívánság és végrendelet

Néhány napja a rendőrség letartóztatott egy minnesotai férfit, amiért hagyta, hogy a felesége meghaljon az otthonukban. Az 58 éves Duane Arden Johnson azt mondta, hogy csak a 69 éves feleségének az utolsó kívánáságát teljesítette.

A férfi szerint a felesége nem akart az öregek otthonában meghalni, ezért könyörgött neki, hogy vigye haza. Otthon aztán rendezett neki egy „halotti partit”, metamfetaminoztak, szexeltek, és bömböltették a Quiet Riot Bang Your Head (Metal Health) című számát, ami a nő egyik kedvence volt.

Miután Debra Lynn Johnson meghalt, a férje hívta a 911-et. Amikor a rendőrök megérkeztek a házukhoz, egy vörös festékkel felfújt felirat fogadta őket az ajtón: „halál parti isten pokol”. A házban lopott fegyvereket is találtak, így a férfinek azokért is felelnie kell.

Háromnapos virrasztást tartottak egy Puerto Rico-i házban, miután meghalt a 24 éves Angel Pantoja Medina. A búcsúztatáson egy fiatalember állt a nappaliban baseballsapkában és lánccal a nyakában, laza ruhában. Ő volt, akit gyászoltak. Pantoja utolsó kívánsága az volt, hogy halála után is talpon maradjon, vidáman – mondta az édesanyja.

De nem ő volt az egyetlen, akit szokatlan módon búcsúztattak. Volt, akit holtában az étkezőasztalhoz ültettek és szépen felöltöztettek, ennek köszönhetően úgy nézett ki, mint aki mindjárt belekortyol az előtte lévő pohár borba. Egy hatalmas motorrajongót pedig úgy balzsamoztak be, hogy a kedvenc motorján üljön, mintha száguldana valahová.

Leona Helmsley milliomos amerikai üzletasszonyt csak a fukarság királynőjének csúfolták, mert nemcsak szűkmarkú volt, de zsarnokként is bánt az alkalmazottaival. A kutyája viszont bizonyára egyáltalán nincs ilyen rossz véleménnyel a 87 éves korában meghalt asszonyról: rá ugyanis 12 millió dollárt hagyott.

