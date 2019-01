Lopják a kulcs nélküli autókat

Az elmúlt évek során Magyarországon is elterjedtek a kulcs nélkül nyitható autók. Ezek nyitásához és beindításához csupán egy jeladó kell, ami akár a zsebünkben is lehet. A megoldás kétségkívül kényelmes, de sokszor az autótolvajok dolgát is egyszerűbbé teszi – figyelmeztetett riportjában a TV2.

Az utóbbi másfél évben már Magyarországon is előfordultak olyan esetek, amikor az autótolvajok „meghackelték” a jeladót, vagyis egy szerkezettel felerősítették a kocsikulcs jeleit, és elvitték az autót. A módszer korábban külföldön terjedt – mondta a csatornának Vezda László, az Autóvadász Egyesület szakértője.

Egy ilyen esetet láthatunk az alábbi videóban is. A lopáskor a kocsi kulcsa a házban volt, de a tolvajok egy szerkezettel felerősítették a jeleit.

Persze vannak módszerek a védekezésre. Árulnak például olyan kulcstároló zsákokat, amelyek teljesen leárnyékolják a jeleket. A legtöbb kulcs nélküli autó pedig ma már rövid időn belül leáll, ha nincs benne a kulcs.

A TV2 riportja:

Címkép: iStock