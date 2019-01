Tesco-dolgozók: „Drukkoltunk az audisoknak, tudtuk, ha nekik bejön, nálunk is jobb lehet”

Egyhetesre hirdették meg maratoni sztrájkjukat az Audi Hungária dolgozói. Az utolsó napon sikerült megállapodniuk a munkaadóval: 18%-os, legalább 75 ezer forintos béremelést kapnak az alkalmazottak. Máshol viszont csak most jön a neheze.

Azt már tudni egy ideje, számos Tesco-hipermarketben a Media Markt veszi át az elektornikai részleget. „Nálunk február közepén kezdik az átépítéseket” – tudtuk meg az egyik dunántúli áruház szakszervezeti ügyekkel is foglalkozó dolgozójától, aki azt is elmondta, hogy a műszaki cikkek eladásával foglalkozó, úgynevezett non-food osztályos kollégákat az áruház továbbra is foglalkoztatni akarja. A tescósok egyébként várják a bértárgyalások eredményét, egyelőre nincs információjuk. Leépítésekről nem kaptak tájékoztatást, ahogy a dolgozó elmondta, szerinte ez nem is lenne logikus, mert a forgalomban nem tapasztalnak visszaesést. „Kisebb átszervezések gyakran vannak, de aki idejön dolgozni, az ennek tudatában vállalja a munkát: előfordul, hogy átmenetileg egy pénztáros dolgozót a készletgazdálkodásra vagy árufeltöltésre helyeznek. Én úgy látom, a dolgozók viszonylag elégedettek, nem jelentős a fluktuáció, ha valaki megy, az inkább elbocsátás miatt.” A hipernél most leginkább azért forrnak az indulatok, mert a győri munkaügyi részleget áthelyezik a fővárosba, ami ellen sokan tiltakoznak.

Beszéltünk egy árufeltöltővel is, aki korántsem festette ennyire rózsásra a helyzetet. Szerinte a műszakok időzítése egyáltalán nem családbarát, a cipekedéstől pedig napokon át fáj a háta. „Túlórát csak a karácsonyi hajtás idején lehetett vállalni, az alapbérünk, az a 132 ezer forint viszont annyira nem jó, hogy két hétvégém is rámenjen” – vallotta be Anikó (40), kétgyermekes anyuka.

A csapat nem rossz, a munkával sem lenne bajom, hiszen eddig is fizikai munkát végeztem, de azért amikor az ötliteres mosószereket kell pakolni raklapszámra, az már nekem is sok. De leginkább a hétvégi munkavégzést nehéz összeegyeztetnem a családdal, sokkal több időt szeretnék tölteni a két kisiskolás gyerekemmel.

„Persze amikor elvállaltam, tudtam, hogy ez ilyen munkakör, de akkor nem volt más, és szabadulni akartam az előző helyemről, ahol sokkal rosszabbak voltak a körülmények. Most újra másik munkahelyet keresek.”

Egy másik élelmiszerláncnál dolgozó kisgyermekes nő sokkal elégedettebb, mondjuk, ott csak egy vasárnapot kell ledolgozni havonta, és a bérek is kedvezőbbek. „Szerintem olyan húszszázalékos emelés várható idén, ami ugyan nem olyan magas, mint a tavalyi 35 százalék, de egyáltalán nem rossz” – mondja Hajni (35). – Pedig nálunk még szakszervezet sincs. És nem megterhelő a munka, főleg úgy, hogy szinte mindenki dolgozik minden munkakörben. Eddig csak az ment el, aki azt hitte, hogy csak a pénztárban kell ülnie egész nap. És most is van felvétel, nem kell három ember helyett dolgoznunk.” Hozzátette: a hatórás meghirdetett eladói állást 288 ezer forintos havi bruttóért lehet betölteni, ehhez jön még az étkezési kártyára feltöltött havi összeg.

Az audisoknak sokan drukkoltak, többek között kollégáik, az esztergomi suzukisok is bíztak benne, hogy sikeres lesz a kitartásuk. „Ők elég jó alkupozícióban vannak, hiszen ez a konszern legnagyobb motorgyártó bázisa – mondja a középkorú Attila, a Suzuki dolgozója. – Drukkoltunk nekik, tudtuk, ha náluk bejön, nálunk is jobb feltételek remélhetők.” A Suzukinál 18 százalékot várnak emelésként, náluk sincs szakszervezet, az üzemi tanács tárgyal a vezetőséggel a bérekről. „Korábban elindult egy szervezkedés, de a fő kezdeményezőt elég átlátszó okokra hivatkozva elbocsátották. Azóta nem igazán van mozgolódás. Mondjuk, régiós viszonylatban ez elég jó munkahelynek számít, a bérek sem rosszak, habár elég nagy különbségek lehetnek az újonnan belépők és a vezetők értékelése alapján kiemelt kategóriába tartozó régebbi munkavállalók bére között. Egyébként elég lenne, hogy húsz ember a sorról kiálljon, teljesen megállna a gyár. Szóval van mitől tartania az itteni vezetőségnek is. Ugyanakkor megvannak az eszközeik, hogy a legtöbb embernek ne legyen kedve pattogni: olyan munkaszerződéseket íratnak alá, hogy bármikor áthelyezhetnek mondjuk a hegesztőüzembe, és nem kell különösebben megindokolniuk sem.”

Talán nem túlzás azt állítani, az Audi Hungáriában működő szakszervezet sikerének valóban precedensértéke lehet.

Rajtunk a világ szeme

– mondta az a mérnök, aki maga is részt vett néhány napig a sztrájkban. Aztán visszaült az asztalához, mondván, a soron majd beállnak, és újra kezdik, neki viszont akkor is gyűlik az asztalán a tennivaló, amikor éppen sztrájkol. Azt mondja, a család támogatta a döntését, akkor is, ha tudják, hogy ebben a hónapban valamivel kevesebb pénzt visz haza. A kiharcolt 18% bőven kompenzálja majd a hiányt.