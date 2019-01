Börtönbe kerülhet az anya, aki büntetésből kopaszra nyírta a lányát

Akár börtönbüntetést is kaphat az a 37 éves román édesanya, aki büntetésből kopaszra borotválta lánya fejét, amiért az rendszeresen elkésett az iskolából.

Az eset az olaszországi Belluno városában történt. A lány reggelente, amikor az édesanyja ébresztgette, mindig azt kérte, hadd maradhasson egy kicsit még az ágyban, majd miután az anyja elment dolgozni, több óráról is elkésett, illetve olyan is volt, hogy egyáltalán nem ment be. Amikor az anya ezt 2017 tavaszán megtudta, kopaszra nyírta a lányt.

Az olasz gyermekvédelmi hatóság eljárást indított a nő ellen, amiért az indokolatlanul súlyos büntetéssel fizikai és lelki traumát okozott a lányának. Az olasz törvények szerint az édesanya akár 6 hónapig terjedő börtönbüntetést is kaphat.

(Maszol)

Címkép: iStock