Bontják a Vízművek Váci úti irodaházát

Megkezdték a Vízművek Váci út–Dózsa György út sarkán álló irodaházának bontását. A HVG képsorozatot is közölt a budapesti toronyház bontásáról.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a 61 méter magas irodaház bontását tavaly augusztusban határozták el. A jellegzetes szocreál épület nagyon rossz állapotban volt, ezért a Főtáv és a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató a szanálás bejelentésével egy időben be is zárta ott működő ügyfélszolgálati irodáit.

Korábban hasonló sorsra jutott a Váci úti „irodafolyosó” egy másik ikonikus épülete is: az egykori Volga Szálló helyén a KPMG-székházat építették fel.

A Vízművek irodakomplexumát 1979 és 1981 húzták fel, teljes alapterülete 26 ezer négyzetméter volt.