Tavasziasan enyhe idővel indul a február

Melegebb, szárazabb idővel folytatódik a hét – írja az Időkép.hu.

Kedd reggel északkeleten, délután délnyugaton várható havas eső, hó, gyenge eső, máshol közepesen, illetve erősen felhős lesz az ég. Északnyugaton és Budapest térségében élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Kora délután 1-6 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szerdán többfelé párás, ködös lehet a reggel, amihez erős fagyok is társulhatnak, reggel mínusz 3–mínusz 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben többnyire borult lesz az idő, este az északnyugati tájakon számíthatunk kevés vegyes halmazállapotú csapadékra. A délkeleti szél északnyugaton megélénkülhet, a csúcshőmérséklet mínusz 1–plusz 5 fok között várható.

Csütörtökön végre előbújik a nap, számottevő csapadék továbbra sem várható. Délután mínusz 1-plusz 6 fokot mérhetünk.

Pénteken többfelé megélénkülhet, északnyugaton meg is erősödhet a déli-délkeleti szél. Egyre enyhébb levegő érkezik térségünkbe, a szeles időhöz több-kevesebb napsütés is társulhat. Az északi, északkeleti tájakon tartósan felhős, nyirkos területek is előfordulhatnak. Itt csupán 1-4 fokig emelkedhet a hőmérséklet, míg a szelesebb tájakon 5-8 fokos maximumok is lehetnek.

Szombaton több helyen elered az eső. A délies szél továbbra is élénk, erős lehet. A hőmérséklet több helyen érheti el, sőt kevéssel meg is haladhatja a 10 fokot. Vasárnap még több esőre van kilátás, és a hőmérséklet is tovább emelkedhet. A déli tájakon akár 15 fokig is melegedhet a levegő.