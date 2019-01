Havazás, fagy, napsütés: ilyen idő lesz vasárnap

Vasárnap nyugat, délnyugat felől fokozatosan elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. Csupán fátyolfelhők maradhatnak az égen. Ezzel szemben északkeleten felhős marad az ég, ott továbbra is előfordulhat hószállingózás, gyenge havazás is. A délkeleti szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik – írja előrejelzésében a Kiderül.hu.

Az Országos Meteorológia Szolgálat vasárnap éjfélig érvényes figyelmeztetést adott ki, mivel a hajnali óráktól a Tiszántúlon, illetve az északkeleti megyékben 1,2 cm friss hó hullhat. Legtovább az északkeleti megyékben tarthat a havazás. A csúcshőmérséklet a Dunától keletre -2, és +4, a Dunántúlon 3 és 8 fok között várható. Késő estére a levegő +4 és -4 fok közé hűl majd.