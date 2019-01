Meg akarod érni a 90-et? Ennyit kell mozognod, és ennyit hízhatsz.

90 év – itt húzták meg a határt a kutatók. A szép életkort egyébként a mintegy nyolcezer résztvevő közül (különösen a női tábort nézve) meglepően sokan megérték: a nők 34, a férfiak közel 17 százaléka. Amit első körben megállapítottak: azoknak a nőknek van a legjobb esélyük életük tizedik évtizedébe lépni, akiknek a testsúlya nem sokkal haladja meg (ez átlagosan legfeljebb 9,5 kg) a húszéves korukban mért súlyt. A felmérésből ugyan az is kiderül, hogy a magasabb nők szintén tovább élhetnek, de ezt befolyásolni nem tudjuk, ezért nem is hangsúlyoznánk. (A teljesség kedvéért: egy 175 centi vagy nagyobb testmagasságú nőnek akár 30 százalékkal növekedhet az esélye a 90 éves kort megérni, mint egy 160 centis társának.)

Érdekes módon a férfiaknál nem mutattak ki hasonló összefüggést, mármint a testsúly alacsonyan tartása vagy a testmagasság és a hosszú élettartam között. (Ami számunkra elég furcsának tűnik, de biztosak vagyunk benne, hogy azért semmiképpen sem jelenti azt, hogy a túlsúly férfiak esetében egészséges lenne.)

Legfeljebb napi egy órányi kellemes mozgás elég is

Ami mindenképpen hasznos lehet a hatvan év körüliek és a felelősen előre tervező fiatalabbak számára: megmondták, mennyi az optimális időtartam, amelyet fizikai aktivitással ajánlott töltenünk ahhoz, hogy akár az ükunokánkat is a kezünkben tarthassuk. És ezúttal fordult a kocka: az erősebb nemnek kell többet mozognia, ha tovább akar élni. A tudósok szerint minél több fizikai tevékenységet végeznek a férfiak, annál valószínűbb, hogy hosszú életük lesz. Ezzel szemben a hatvan évnél idősebb nők számára az optimális időtartamot napi fél-egy órában határozták meg. (Mindezt a 90 évet megért résztvevők korábbi évtizedeinek megfigyelése alapján.) Ja, és egyáltalán nem kell megszakadni: a mozgásformákat legjobb, ha a kímélő típusokból válogatják az idősödők, mint a kertészkedés, kutyasétáltatás, barkácsolás, séta vagy biciklizés, esetleg nem túl nagy igénybevételt követelő csapatsportok.

Azt is hangsúlyozták, hogy a 30-60 percnyi torna kifejezetten kedvező az idősödő nők számára: akik több mint fél órán keresztül bírják naponta, 21 százalékkal növelik az esélyüket arra, hogy megérik a kilencvenet. Egy óránál többet viszont kifejezetten nem ajánlanak az időseknek. Mármint a nőknek. A férfiaknak ezzel szemben tanácsos akár másfél órát is sportolni naponta, ha lépést akarnak tartani velünk, legalábbis az életkor tekintetében. Hogy ez miért van így, arra a kutatók sem tudtak pontos választ adni, feltételezik, hogy a hormonok, a gyerekszülés, a gének és az életmód mind befolyásoló tényezők lehetnek.

A brit Egészségügyi Szolgálat (NHS) legfrisebb ajánlása szerint egy felnőtt embernek hetente legalább 150 percet kellene sporttal eltölteni. A leginkább ajánlott mozgásformák: úszás, kerékpározás vagy gyaloglás. A szakértők szerint azonban az idősebbek nagyobb része úgy gondolja, képtelen lenne ennyit mozogni, kudarcok helyett pedig inkább választják az ücsörgést. Egy tavalyi kutatás szerint a brit 70-80-asoknak csupán 16 százaléka mozgott annyit, amennyit az ajánlások javasolnak.

„Sokan az új élethelyzetük miatt kezdenek sportolni”

Létezik szervezett, közösségi sportélet 45 felett is, ma már sok lehetőségünk van. Akik részesei, csak buzdítani tudnak mindenkit. „Ha csak a fiziológiai oldalt nézzük, hogy a sport hatására javul a keringésünk, amelynek következtében az érfalaink is tisztulnak, optimálisabb állapotba kerül a szívizomzat, egészségesebb lesz a szívünk, egy szóval nagymértékben csökken a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, amely a 45 pluszosok körében az egyik legnagyobb veszélyt jelenti, már sokat nyertünk” – mondja Baranyai Judit, triatlonedző, aki főleg felnőtt amatőrökkel foglalkozik.

„De legalább ennyire fontos az is, hogy amikor sportolunk, akkor csak magunkkal foglalkozunk, kiszállunk a mókuskerékből, csökkentjük a stresszt. Ebben az életkorban különösen nagy szerepe lehet az amatőr sportnak, mert azon túl, hogy a rendszeres testmozgásnak csupa pozitív hatása van az egészségünkre, elképesztően sokat adhat az önbizalmunknak, az önbecsülésünknek: futás vagy túrázás után mindig sokkal szebbnek látjuk magunkat, és ahogy egyre többet mozgunk, egyre többet is bírunk. Mindez óriási sikerélményeket nyújthat: lehet, hogy eleinte alig bírsz lekocogni néhány kilométert, egy év múlva meg simán lefutsz tízet. Miközben egyáltalán nem kell nagy teljesítményt elvárni magunktól, nem ez a lényeg. Mégis sokan vannak, akik még ebben az életkorban is eljutnak akár az ironman-versenyekig is – mondja a szakember, akinek a csapatában legtöbben középkorúak, férfiak és nők vegyesen. – Sokan éppen új élethelyzetbe kerültek, mert mondjuk a gyerekek kirepültek és a munka mellett más elfoglaltságot keresnek. Azt gondolom, talán nincs is jobb, mint a közösségi sport, hiszen a rendszeres, egészséges testmozgás mellett új barátokra, társaságra találnak ezek az emberek, és olyan is van, hogy látván a kedvező hatásokat, később a párjuk is csatlakozik hozzájuk.”

