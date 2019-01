Benyugtatózta és megfojtotta áldozatait a kaliforniai horrornagyi

Dorothea Puente csupán egy gondos nagymamának tűnt, a valóságban azonban ádáz sorozatgyilkos volt. A feltételezések szerint a kaliforniai asszony 9-15 emberrel végezhetett, mielőtt letartóztatták a rendőrök.

Puente a ’80-as évek során egy idős alkoholisták számára fenntartott szállót vezetett a házában. Áldozatait benyugtatózta és megfojtotta, a nyugdíjukat pedig a haláluk után is felvette. A holttesteket feldarabolta, és elásta a kertben. A sírhantokat virágágyásokká alakította.

Puentét 1988-ban tartóztatták le, miután egy Alberto Montoya nevű idős férfi eltűnése után 7 holttestet találtak elásva a kertjében. A vizsgálatok során kiderült, hogy elkábították és megfojtották őket. A nőt hosszas tárgyalások után 3 gyilkosságért ítélték el, életfogytiglani börtönbüntetést kapott. Végül a rácsok mögött halt meg 2011-ben.

Hét évvel a halála és tizenhat évvel az elítélése után unokája, William Harder mesélt arról, mitől válhatott sorozatgyilkossá a kedves idős néni látszatát keltő asszony.

Láttam benne az embert – a bűnei ellenére

–mondta.

Puente bűnei nehéz gyermekkorával „magyarázhatók”. A nőt már gyerekként bántalmazták a szülei, elsősorban alkoholista édesanyja. Tízéves korára édesapja és édesanyja is elhunyt, ő pedig árvaházba került. Összesen négyszer házasodott, először 16 éves korában. Több gyerekét örökbe adta, másokat rokonok neveltek, saját bevallása szerint két gyermeke is öngyilkos lett. Eközben prostituáltként is dolgozott, piti bűnökért többször is elítélték.

A gyilkosságok után haláláig ártatlannak vallotta magát: azt mondta, bérlői természetes halált haltak, ő csak az eltüntetésükben és a nyugdíjuk felvételében volt bűnös.

