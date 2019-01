Ennyit kapnak az Auchan dolgozói a béremelés után

Az Auchan hétfőn közölte, hogy idén 1,7 milliárd forintot fordítanak a dolgozók béremelésére. Most kiderült, mit jelent ez egy-egy dolgozó esetében.

A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza kérdésére az áruházlánc további részleteket árult el. Elmondásuk szerint az új bérpolitika célja, hogy „minden szakmai szinten emelkedjen az alapbér és kivétel nélkül minden alkalmazott fizetése növekedjen”.

Az Auchan példákat is hozott: elmondták, hogy egy 8 órában dolgozó pék vagy cukrász jövedelme pótlékokkal és egyéb juttatásokkal együtt eléri a bruttó 336 ezer forintot, míg az online áruházban dolgozó kiszállítóké a bruttó 434 ezer forintot is. Ez nettó 220-225 ezres, illetve 280-290 ezer forintos fizetést jelent. A fizetés mellé átfogó élet- és baleset-biztosítás, valamint 5 százalékos vásárlói kedvezmény is jár.

A Napi.hu kérdésére az Auchan azt felelte, hogy a túlóratörvény bevezetése ellenére elsősorban normál munkaidőben szeretnék foglalkoztatni az alkalmazottakat.

Címkép: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre