Kigyulladt egy 168E jelzésű autóbusz szerda délután Budapesten, a Jászberényi úti Kossuth nyomda előtt – írja a 444.hu.

A portál egyik olvasója videót is készített a füstölő buszról. A járművön állítólag már a felszálláskor érezni lehetett a füstöt, nem sokkal később pedig a füstjelző is megszólalt. A sofőr ekkor mindenkit leszállított, majd megpróbált elgurulni, de ekkor a motor lángra is kapott egy pillanatra.

