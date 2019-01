Ijesztő dolog derült ki az óceánokról

Soha nem voltak még olyan melegek az óceánok, mint a 2018-as éveben, legalábbis amióta rendszeres méréseket végeznek – derült ki egy friss kutatásból, amelyet az Advances in Atmospheric Sciences nevű szaklapban közöltek.

A kutatás szerint az óceánok veszik fel az üvegházhatás által okozott extra hő 90 százalékát. Ez lassítja ugyan a légköri felmelegedést, de számos más módon segíti a klímaváltozást.

Az elmúlt öt év során újra és újra megdőltek az óceánok hőmérsékleti rekordjai. A 2018-as évben az extra hőség 196,700,000,000,000,000,000,000 joule volt, ami a másodpercenként öt felrobbantott hirosimai atombomba energiájának (!) felel meg.

Az óceánok kismértékű felmelegedése is óriási változásokat hozhat: a melegebb óceánok például erősebb hullámokkal járnak, nagyobb viharokhoz vezetnek, vagyis a felmelegedéssel exponenciálisan nőnek a hurrikánok és trópusi viharok okozta károk. Ezenkívül az élővilágra is óriási hatással van a jelenség, a halakra és a korallokra is rossz hatást gyakorol a melegedés. Arról nem is beszélve, hogy értelemszerűen a jégsapkák is gyorsabban olvadnak a melegebb vízben.

A mostani adatok tehát rávilágítottak, mennyire fontos az óceánok hőmérsékleti változásainak kutatása a globális felmelegedés szempontjából.

(Index/National Geographic/The Guardian)