A siker titka tényleg nem a diploma!

Törőcsik Mari

A pélyi születésű fiatal lány a Színház- és Filmművészeti Főiskola operett szakának első osztályába járt, amikor Fábri Zoltán Körhintájában főszerepet kapott. A szerep egy csapásra meghozta számára a sikert, az 1956-os Cannes-i Filmfesztiválon pedig a világ is felfigyelt a törékeny lányra. (François Truffaut francia rendező neki ítélte volna az Arany Pálmát.) A hirtelen jött sikert számtalan felkérés követte, a fiatal színésznő pedig annyit forgatott, hogy néhány vizsgát nem tudott abszolválni, ezért végül diplomát sem kaphatott.

Gabrielle “Coco” Chanel

Minden idők egyik legmeghatározóbb divatikonja mélyszegénységbe született (1883), mindössze tizenkettő volt, amikor anya halála után két testvérével árvaházba került. Itt tanult meg varrni, és innen – a semmiből – indult útnak, hogy kalapjaival, ruháival és személyiségével örökre beírja magát a legsikeresebb nők közé. Diplomát soha nem szerzett, 1971-es halálakor vagyona 8 millió dollárra rúgott. Hagyatéka felbecsülhetetlen.

Anna Wintour

Az amerikai Vouge 1988-ban tette meg főszerkesztőjének a fiatal nőt, aki a North London Collegiate leányiskola után nem tanult tovább. Az újságírást szerkesztő édesapjától leste el, akiről ezt nyilatkozta: “Azt hiszem, az apám volt az, aki eldöntötte, hogy nekem a divatiparban kell dolgoznom”.

Doris Lessing

A világhírű írók között is bőséggel akadnak olyanok, akik soha életükben nem szereztek diplomát. Közéjük tartozik Doris Lessing is, aki tizennégy volt, amikor eldöntötte, örökre szakít az iskolapaddal. Az oktatási intézményekről így írt: “Azok, akik erősebbek és nagyobb egyéniségek, mint a többiek, arra kényszerülnek, hogy kihulljanak, és megkeressék annak módját, hogy önmagukat tanítsák. Velük ellentétben azoknak, akik maradnak, folyamatosan, újra és újra emlékezniük kell arra, hogy őket beolvasztották, megmintázták, hogy be meg tudjanak felelni azoknak a szűk és speciális igényeknek, amit a társadalomnak ezen szelete elvár.” 2007-et írtak, amikor 87-es irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki, ezzel pedig ő lett minden idők legidősebb irodalmi díjazottja, és a tizenegyedik női irodalmi Nobel-díjas.

Ellen DeGeneres

Hollywood történetének egyik legsikeresebb komikája a New Orleans Egyetem kommunikáció szakát ugyan elkezdte, de már az első szemeszter után otthagyta az iskolapadot. Előbb egy ügyvédi irodában dolgozott, később felszólgálóként, festőként, porszívó árusként és pultosként kereste a kenyerét. A 80-as években különféle klubokban stand-uppolt, amikor végre beléphetett a reflektorfénybe: meghívást kapott Johnny Carson Tonight Show-jába. Innen aztán nem volt megállás, bár coming outja hosszú évekre visszavetette karrierjét, mára a legsikeresebb emberek között tartják számon.

Diane Keaton

A színésznő tizenkilenc éves volt, amikor ott hagyta a Santa Ana Főiskola dráma szakát a New York-i Neighborhood Színház kedvéért. Bár a főiskolát soha nem fejezte be, cserébe megkapta élete első Broadway szerepét a Hair-ben, amit Woody Allen 1968-os Játszd újra, Sam! darabja követett. Karrierje ezután nyílegyenesen ívelt felfelé.

Madonna

Az énekesnő kitűnő tanuló volt, és bár érettségi után a Michigan Egyetem ösztöndíjasa lett, 1978-ban mégis úgy döntött, hogy otthagyja az egyetemet, és New Yorkban próbál szerencsét. “Ez volt az első alkalom, hogy repülőre szálltam, hogy taxival utaztam, mindössze 35 dollár volt a zsebemben. Ez volt a legbátrabb dolog, amit valaha is tettem” – nyilatkozta az énekesnő, aki háttértáncosként kezdte karrierjét.

Diana hercegnő

A kis Diana magántanulóként cseperedett, privát iskolákba járt, gyenge teljesítménye miatt két oktatási intézményből is kihullott (West Heath Girls’ School, West Heath). Ennek ellenére különös tehetsége volt a sportokban, a táncban és a zongorában. Bár diplomát soha nem szerzett, senkinek nem kell elmagyarázni, mekkora nyomot hagyott maga után.

Lady Gaga

Stefani Joanne Angelina Germanotta, alias Lady Gaga dalszerző, énekes, filantróp, színésznő, táncos, divattervező tizenkilenc éves volt, amikor abbahagyta tanulmányait a New York Egyetem művészeti karán, hogy zenei karrierjére fókuszálhasson.

Patti Smith

Az amerikai rockikon 1964-ben érettségizett, ám továbbtanulás helyett gyári munkás lett. Az itt szerzett pokoli élmények hatására nemcsak egy dalt szerzett (Piss Factory), de elhatározta, hogy továbbtanul. A Glassboro State College (ma Rowan University) hallgatója lett, és eltökélt szándéka volt, hogy főiskolai tanár lesz és művészetet fog oktatni. Nem bírta sokáig a merev oktatási rendszer berkein belül, 1967-ben meg sem állt New Yorkig, ahol előbb egy könyvesboltban dolgozott, majd hozzálátott, hogy összerakjon egy életművet. Zenei munkásságáért 2008-ban tiszteletbeli doktori fokozatot kapott a Rowan Egyetemen.