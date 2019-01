Saját fajtársaikat zabálják fel a kannibál nyulak

Megdöbbentő felfedezést tett egy kanadai kutató, mint kiderült, a kedves kis nyuszik bizony kannibalisztikus hajlamokat mutatnak – írja a HVG.hu.

A Yukon territóriumban élő hócipős nyúl telente hússal egészíti ki az étrendjét. Nyáron, persze, ő is zöldségeket majszol, de kemény hidegben dögevőként elhullott társai tetemét is elfogyasztja.

Scientists have documented hares eating meat as far back as 1921, but this is the first time meat-eating has been caught on camera https://t.co/OwnUenAVhc