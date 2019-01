REXJAR FOOD – filozófiánk az egészség (x)

A prémium minőségű ételeink előállításakor nem használunk tartósítószert vagy adalékanyagot, hanem a különleges vákuumtechnológia segítségével gondoskodunk arról, hogy ételeink akár több napig is frissek maradjanak. Büszkék vagyunk arra, hogy az alapanyagainkat mindig gondosan megválogatjuk és csak a legjobb minőségű zöldségeket, húsokat engedjük be a konyhánkba. Az egészség számunkra globális kérdés, hiszen nem csak a menüink tartalmáért, hanem a bolygó egészségéért is felelősséget vállalunk. Műanyag csomagolás helyett üvegben szállítjuk a kívánt ételeket, melyeket a következő rendeléskor vissza lehet váltani, így folyamatos rendelés esetén a csomagolás árát csak egyszer kell kifizetni. Az esztétikum mellett az üvegedények jelentik a garanciát a kifogástalan alapanyagokra, hiszen az étel minden alkotóelemét látni engedi a kedves fogyasztó számára. Ezeket az üvegeket mi begyűjtjük és gondos tisztítás után újrahasznosítjuk. A tapasztalat azt mutatja, hogy a környezetbarát csomagolásunk annyira esztétikus és praktikus, hogy vásárlóink nagy része inkább megtartja az üvegeinket otthoni felhasználásra.

A leves-, főétel- és desszertkínálatunkat az egészséges életmód jegyében állítottuk össze, glutén-, laktóz-, és cukormenetes diétát folytató vásárlóink bőségesen válogathatnak az oldalunkon. A kínálatunk folyamatosan bővül, főleg az alacsony kalóriatartalmú, fitness fogások kedvelőinek nagy örömére. Ételeinket igyekeztünk úgy megalkotni, hogy azok valamilyen szempontból eltérjenek a megszokottól, és megismertessük az embereket a modern, sok friss zöldséggel készült, formabontó elképzeléseinkkel, mint például a Svéd húsgolyós fitness jar, melyben az ízes barnamártásban fürdő frissen sült húsgolyókat párolt zöldbabbal, burgonyával és édesburgonyával kínáljuk. Az ételeink kalóriatartalma és az összetevők listája minden esetben megtalálhatóak a weboldalunkon a termék oldalán.

A kiszállítási területünk a Wolt-tal frissen között szerződésünknek köszönhetően folyamatosan bővül, ami jó hír a kapacitás híján eddig háttérbe szorult budai kerületek számára. Próbáld ki te is gondosan elkészített fogásainkat, ez a megérdemelt kényeztetés a testednek és a környezetednek.

