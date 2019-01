A megrendelt csodaebéd (x)

Fotó: RexJar.hu

Csodásnak ígérkezett ez a napsütötte, novemberi nap. Kipihenten keltem és az idő is fantasztikus volt, bár a napi programok szorosan kötöttek. Iroda, könyvelő, étel tesztek és még sorolhatnám napestig. Így hozta a sors,hogy egy régi ajánlást kipróbáljak. Egy kedves barátom mondta még pár hete, hogy a Rex Jar egy igen érdekes és újszerű kiszállítós cég. Időm szűke és hogy erre a napra nincs éttermem, azt eredményezte, hogy ebédemet rendelni kellett. Aki ismer az tudja,hogy a táplálék beszerzésének ezen módja nem tartozik a kedvenceim közé, de éhségem és korgó gyomrom ordítása felülkerekedett minden eddigi meggyőződésemen. A Netpincért kikerülve, egyből a cég honlapjára mentem.

Minden ételt légmentesen, üvegben szállítanak és ez arra enged következtetni, hogy minden frissen érkezik. Nagy levegő, sóhajtás és rendelés. Bő harminc perc és csengetnek. Gyors és precíz fiatalember, kedves stílusú, udvarias, visszafogott modor. Meglepő, de bizakodásra adhat okot, mert a mai futárok nem erről ismertek. Elköszönök, ajtó bezár és jött a döbbenet!

Első ételem a Serrano saláta Jar-a. Ízletes, friss alapanyagok, rétegelve az üvegfal mögött. Ha szemmel is eszünk akkor én most nagyon bekajáltam. Már csak egy teraszos ház hiányzik valahol délen, egy tengerparton, és teljes az élmény. Illatos sonka, frissen morzsolt parmezán, balzsamecet egy gondolatnyi olívával, szép szelet mozzarella, olívabogyó és paradicsom. Még keresem a szavakat, de ha kis országunkban is ilyen jókat lehet enni akkor nem akarok többet utazni. Minden egyes falat könyörgött a következőért. Ez így ment addig még az üvegem aljára nem értem, de hát minden jónak vége egyszer. Jöjjön a főfogás!

Másodiknak rendelt ételem a Bruschetta csirke Jar. Csodás spagetti, fantasztikus paradicsomos bruschetta szószban, rengeteg Grana Padano sajttal és szépen sütött csirkehússal. A teteje kapott még egy adagot a sajtból. Újra azon kapom magam hogy elfogyott, még mielőtt feleszméltem volna. Töröm a fejem, mert rendelt ételből még ilyen jóízűen nem ettem. Nem csak az utcán nyárias az idő, hanem a lakásban is, amit ennek a déli ihletésű, friss és üde ételnek köszönhetek. Végre nyár van! Ha csak egy fél órára is. Szépen elteltem, de a desszert még hátra volt. A magamfajta haspóknak mindig kell valami édes a sós után. Így lettünk kódolva és így étkezünk mi. Itt már nem követtem a déli vonalat, és palacsintát rendeltem.

Erdei gyümölcsös palacsinta Jar. Szépen sütött, puha és még mindig illatos tészta, szamóca lekvárral töltve. Engem már itt meggyőzött, de hogy biztosra menjenek, kapott még egy kis külső szórást is. Joghurttal nyakon öntötték és jól megrakták erdei gyümölcsökkel.

Ha minden ételük ilyen, akkor ma találtak egy új rajongót. Egészségesen laktam jól és mindez fél óra alatt a saját lakásomban. Boldog emberek lehetnek ezek a “RexJar-ék”,mert ilyen színvonalon ilyen jót csinálni csak jókedvűen és teljes elhivatottsággal lehet.

Eltelt fél óra és csak most kapcsolok hogy vár a munka. Has behúz, mély lélegzet és indulás. Szép novemberi nyaram volt.

Szerintem holnap is rendelek!

https://www.rexjar.hu/

@gasztrokibic/facebook

Írta: Rauf Sven Tamás