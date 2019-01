Robbanás Párizsban: sokan megsérültek

Egyelőre nincs tisztázva, mi okozta a robbanást Párizs belvárosában szombat délelőtt. Sajtóhírek szerint a francia főváros 9. kerületének egyik pékségében történt a detonáció, a hatóságok elsősorban gázrobbanásra gyanakszanak.

Az Index a külföldi sajtóra hivatkozva 20 sérültről ír, ebből ketten életveszélyes állapotban vannak. A detonáció során autók és épületek is megrongálódtak, sok ablak kitört.

Distressing images coming out of central #Paris - huge explosion at a bakery cafe on a Saturday morning. Early reports it may have been caused by gas leak. More info to come. pic.twitter.com/D68oh8I4bB