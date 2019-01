Kerekesszékest gázoltak halálra

Kerekesszékes férfit gázoltak halálra Eger külterületén, sem láthatósági mellény, sem világítás nem volt rajta – számolt be a Tények. A helyiek szerint gyakran járt a forgalmas, Tárkányi úton a hajléktalan férfi. Volt, hogy naponta többször is közlekedett azon az úton, ahol elütötték. Válságos állapotban találtak rá a kiérkező mentők, rögtön kórházba vitték – már a szállítás közben is újra kellett éleszteni –, de ott belehalt a sérüléseibe.

Zánkán pedig úton fekvő férfit gázolt halálra egy autós, azonnal megállt, és hívta a mentőket. Az elgázolt férfi egy közeli faluban lakott, azt még nem tudni, hogyan került az útra.