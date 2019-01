A rendőrséget hívta, mert nem nyitott ki a kocsma

Újabb videóval igyekszik a felesleges segélyhívások számát csökkenteni az Országos Rendőrkapitányság. Ebben azt is elmondják, hogy mit kell bemondani, ha tényleg baj történt – számolt be a Tények.

Korábban közzétettek olyan meghökkentő, bár néha vicces hívásokat, amikor teljesen fölöslegesen hívták a 112-t, például, mert nem nyitott ki a kocsma, vagy éppen elromlott a bojler. Azt mondják, a hívások háromnegyede ilyen, és csak foglalják a vonalat.

Magyarországon naponta átlagosan 14 ezer hívás érkezik a 112-es központokba, de ezekből kevesebb mint 3 ezer eset igényel intézkedést.

Ezzel az új videóval népszerűsíti a rendőrség a 112 segélyhívó számot: