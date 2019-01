Szervátültetés: miért nem ingyenesek az életmentő védőoltások?

A szervátültetés életmentő orvosi beavatkozás, hiszen utolsó lehetőségként kerül rá sor, amikor a saját szerv már megbízhatatlanul vagy egyáltalán nem működik, és az áthidaló – az egészséges működést gépekkel pótló – kezelések sem folytathatók károsodás nélkül. Mint életmentő beavatkozás, a transzplantáció természetesen ingyenes – pontosabban árát az egészségbiztosításunk fedezi a szükséges gyógyszerekével együtt. Ugyanakkor – ahogy az lenni szokott – itt is vannak „apró betűs részek”, „járulékos költségek”, amikről megfeledkezik az állam. Többek között ilyenek a speciális védőoltások: ezeket a pácienseknek maguknak kell kifizetniük.

Renáta kisfia súlyos betegen született, kétéves koráig kórházban ápolták, végül vesetranszplantációra is sor került nála. Fejlődése ma, hatévesen is elmarad a kortársaiétól. Fejlesztése igen sokba kerül, ezért különösen megterhelő a családnak, hogy a szervátültetés miatt szükséges oltásokat is nekik kell kifizetniük.

A szervátültetett gyerekeknek ugyanis sokkal több védőoltásra van szükségük, mint átlagos társaiknak, hiszen az ő immunrendszerüket gyógyszerekkel „nyomják el” azért, hogy az új szerv ne lökődjön ki, így azonban sokkal jobban kell védeni őket a különféle fertőzésektől. „A kisfiam összesen tizenkét oltást kapott a műtét előtt, azóta pedig még tizenötöt – mondja Renáta. – Minden évben nézik a vérében a védettség szintjét, és az alapján döntenek, mire van még szükség. Évente több tízezer forintot költünk erre, most ősszel 78.240-et kellett kifizetni.”

Még több pénzre van szükség akkor, ha testvér is van, hiszen ilyenkor őt is oltani kell, ahogyan a transzplantált kisgyerek környezetében élő felnőtteket is – nehogy fertőzést adjanak át, hiszen immunsérült állapotban egy tüdőgyulladás is életveszélyes lehet.

Egy levelet mutat nekem dr. Kulcsár Andrea, a Szent László Kórház csecsemő- és gyermekgyógyász védőoltási szaktanácsadója. Arról ír benne egy édesanya, hogy egyelőre nem tudja beadatni a szükséges oltásokat, mert egyedülállóként nem tudja előteremteni rá a pénzt. „Nem egyedi eset – mondja a doktornő –, és ehhez még csak egyedülállónak sem kell lenni. Sokszor olyan alapbetegség miatt kerül sor a műtétre, ami már azt megelőzően is rendszeres orvosi kezelésekkel, utazásokkal jár. A hozzátartozók gyakran kimaradnak a munkából – ez eleve nehezített élethelyzet. A transzplantáció azt jelenti, hogy az illető visszakapja az életét, aminek persze mindenki nagyon örül, de nem kapják meg hozzá az anyagi bázist. Van, akinek a háromezer forintos influenza elleni oltás is problémát jelent, ugyanakkor vannak jóval több pénzbe, akár húsz-harmincezer forintba kerülő vakcinák is – bárányhimlő, máj- vagy agyhártya-gyulladás ellen – némelyiket ráadásul ismételni kell. Van, aki meg tudja engedni magának, van, aki kétségbeesik…”

Elvileg lehet kérni méltányossági hozzájárulást az önkormányzatoktól, ám ez a legtöbbször elv marad: a családok ritkán járnak sikerrel. Ez az egyetlen, amivel lehet próbálkozni, illetve a betegszervezetek segítenek olykor.

„Évente két-három ilyen kérés érkezik hozzánk – mondja Szalamanov Zsuzsa, a Transzplantációs Alapítvány elnöke –, de tudjuk, hogy sokkal többen vannak bajban. Emlékszem például arra az édesanyára, aki három gyermeket nevel egyedül, a legnagyobb Down-kórral élő vesetranszplantált. Ilyenkor mind a három gyermeket oltatni kell, plusz saját magát is, ami hatalmas költség. Csak az agyhártyagyulladás-elleni oltássorozat több mint hetvenezer forint gyermekenként… persze így vagy úgy, de mindenki megpróbálja előteremteni a pénzt.”

„Legyengített immunrendszer mellett a transzplantáltak nemcsak fogékonyabbak a súlyos fertőzésekre, de náluk súlyosabb formában is zajlik le egy betegség, és sokkal gyakoribb náluk a végzetes kimenetel vagy az, hogy maradványtünetekkel zajlik le a gyógyulás – magyarázza dr. Kulcsár Andrea. – Emiatt halt meg egy fiatal, szívtranszplantált lány nemrégiben Franciaországban, és itthon is volt olyan eset, hogy vesetranszplantáltat veszítettünk el influenzában. Nem csoda, hogy a védőoltások költsége a világon mindenhol benne van a szervtranszplantációt támogató büdzsében. Érthetetlen, hogy nálunk miért nincs így.”