Két magyar motoros vesztette életét Thaiföldön

A Blikk a The Nation thaiföldi portálra hivatkozva számolt be B. Ádám és B. Krisztián halálhíréről, akik a thai fővárosban ütköztek össze egy furgonnal, amelyet egy japán férfi vezetett.

A rendőrség információi szerint az egyik motor olyan erővel ütközött az autónak, hogy a furgon a jobb oldalára borult. A másik motor a jármű utasterében állt meg az ütközést követően. Ezt a motort a 30 éves B. Ádám vezette, aki a helyszínen életét vesztette.

A mentők a másik magyart, a 35 éves B. Krisztiánt és a súlyos sérüléseket szenvedett japán sofőrt is kórházba szállították, ám B. Krisztián életét az orvosok már nem tudták megmenteni.

Az esetről beszámoló cikket többen megosztották a közösségi oldalakon. Az alábbi Twitter-felhasználó azt írja, hogy az ütközés a város egyik legveszélyesebb kereszteződésében történt, amelyre évek óta próbálják felhívni a döntéshozók figyelmét, mindhiába.

This is one of the most dangerous junctions in Bangkok, caused primarily by the illegal St Regis Hotel entrance. Residents have been warning of all the dangers for years and totally ignored.