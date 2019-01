Egy 18 éves szaúdi lány azt állítja, ha hazamenne, végezne vele a családja

Pillanatok alatt bejárta a világsajtót egy 18 éves szaúdi lány története, aki a családja elől menekülve elbarikádozta magát a bangkoki nemzetközi repülőtér egyik szállodájában. Rahaf Mohammed al-Kunun szombaton érkezett Bangkokba Kuvaitból, és azt állítja: attól tart, hogy a családja megöli őt, ha hazatér Szaúd-Arábiába.

Al-Kunun a Reuters hírügynökségnek azt mondta, egy kuvaiti családi vakációról menekült el Thaiföldre, és azt tervezte, hogy Ausztráliába megy majd tovább, hogy ott menedékkérelmet nyújtson be. Állítása szerint azonban őrizetbe vették, amikor kiszállt a repülőgépből, elvették az útlevelét, és közölték vele, hogy vissza fogják küldeni Kuvaitba.

A lány attól fél, hogy rokonai és a szaúdi nagykövetség munkatársai fogják őt várni Kuvaitban, és hogy a családja végezni fog vele. Elmondása szerint azért kérne menekültstátuszt Ausztráliában, mert családja fizikailag, érzelmileg és verbálisan is bántalmazza őt, elnyomásban él, nem utazhat, nem vezethet autót. Rokonait nem azonosította, csak annyit árult el róluk, hogy egy nagy hatalmú szaúdi családról van szó. Szaúd-Arábiában a nők csak valamelyik férfi rokonuk engedélyével dolgozhatnak, utazhatnak, házasodhatnak, illetve vehetnek igénybe bizonyos egészségügyi kezeléseket.

Kunun a közösségi oldalán több videót is közzétett. Ezek némelyikén látszik, hogy egy asztallal és egy matraccal eltorlaszolta hotelszobája ajtaját.

Saudi woman barricades herself in Thai hotel fearing relatives will kill her at home



Video from Rahaf Mohammed al-Qunun @rahaf84427714 sent from her hotel room at the #Bangkok airport. @hrw #SaveRahaf



Full story: https://t.co/EkrM5wiwqu pic.twitter.com/ZS1jVUJ3ja