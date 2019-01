Snoop Dogg szókimondó üzenetet küldött az amerikai elnöknek

KAPCSOLÓDÓ Legnagyobb slágere után 24 évvel Donald Trumpnak üzen a Big Mountain

Az talán senki számára sem titok, hogy nem Snoop Dogg a legnagyobb rajongója Donald Trump amerikai elnöknek. A 48. évét taposó sztár ezúttal azoknak a kormányalkalmazottaknak üzent, akik a kormányzat 2018. december 21-e óta tartó leállása miatt nem kapnak fizetést.

A kormányzati leállás Amerikában több ezer embert érint, a kormányzat fennhatósága alá tartozik ugyanis egy sor olyan ügynökség és szervezet is, amelyek például meteorológiai kutatásokért, a nemzeti parkok felügyeletéért vagy éppen az űrkutatásért felelősek. A leállás annak az eredménye, hogy a törvényhozók nem tudtak megállapodni a kormányzat működését biztosító költségvetésről.

Ennek elsődleges kiváltó oka, hogy Donald Trump kijelentette, ha a demokrata többségű képviselőház nem szavaz meg 5 milliárd dollárt a mexikói határra építendő falra, akkor nem fogja aláírni a költségvetési törvényt. Emlékezetes, hogy választási kampánya során Trump azt ígérte az amerikai választóknak, hogy Mexikóval fizettetné ki a kerítés árát. Az elnök a leállással kapcsolatban kijelentette, a helyzet mindaddig így fog maradni, amíg nem kap pénzt a falra.

Snoop's message to furloughed employees during the government shutdown is really quite something 👀 pic.twitter.com/nxxkqF6SDt — J.D. Durkin (@jiveDurkey) January 6, 2019

Valószínűleg ez tehette be az ajtót Snoop Doggnál is, aki nagyjából az alábbiakat mondja el a Twitterre is felkerült videón:

„Csak el szeretném mondani gyorsan, mindenféle politikai színezet nélkül, hogy mindenki, aki most épp nem kap fizetést a szövetségi kormánytól, kib***ottul nem szavazhattok Donald Trumpra legközelebb. Ha mégis így tesztek, ha mégis rá szavaztok, kib***ott ostoba idióták vagytok. Most szólok előre. A szövetségi kormány minden dolgozójával szemben kib***ottul nem fair, hogy nem kapnak fizetést. Ez szörnyű! És ez a nyomorult gyökér nem foglalkozik ezzel. Szóval, csak annyit szeretnék mondani, ha újra beindul a dolog, és végre kaptok majd megint fizetést, aztán ha elmentek szavazni: ne szavazzatok erre a g***re! Kérlek, ne! Nézzétek, hogy mit csinál! Le se sz**ja az egészet, miközben ti, tisztességes, keményen dolgozó emberek szívtok. Ha pedig ő nem törődik veletek, akkor k****ra nem érdekli az sem, hogy mi van velünk. Szóval b***ódjon meg ő is és mindenki, aki támogatja Donald Trumpot!”

Trump egyelőre nem kommentálta Snoop Dogg videóját, de nem lennénk meglepve, ha rövidesen saját Twitter-oldalán szállna bele páros lábbal a rapperbe.