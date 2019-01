Farsang: így találd meg a férjed idén!

Idén ráadásul két egész hónapon keresztül, január hattól március hatig tart a báli szezon. Íme, néhány ötlet hozzá.

Tedd el a karácsonyi dekort!

Vízkereszt napján (január 6.) megszaporodnak az utcán árválkodó, lecsupaszított fenyőfák: hagyományosan ezen a napon szokás leszedni a díszeket, függetlenül attól, hogy mennyire hullanak a tűlevelek. Persze van, aki még itt tartaná egy kicsit a karácsonyt, de inkább a szellemét őrizzük meg egész évre, ne az adventi koszorút, az angyalkákat és a girlandokat kerülgessük!

A szilveszteri buli kellékeit azonban nyugodtan hasznosítsuk újra, sokkal jobban passzolnak a farsanghoz: élénk színű papírdíszek minden mennyiségben jöhetnek. Emlékszel még az óvodai, iskolai kreppdekorációra? Készítsd el ezeket nosztalgiából, némi szerpentinnel és vicces álarcokkal száműzik majd a téli szürkeséget a lakásból.

Főzz téli ételeket!

A farsangot negyvennapos, húsmentes böjt követi. Ha nem is vallási okokból, de sokan önmegtartóztatásba kezdenek, tisztítókúráznak, diétáznak tavasz elején. Egyelőre azonban még a vastag, kötött holmik takarásában élhetünk (halleluja!). A húsosabb, nehezebb ételek ideje egyébként is inkább most van, mint a kánikulában: akkor valószínűleg nem annyira fogunk alkoholban pácolt, szaftos húsétekre és sűrű levesekre vágyni.

Süsd meg a farsang jelképét!

Egyre több helyen ehetünk amerikai stílusú fánkcsodákat mindenféle mázzal és töltelékkel, farsang idején azonban bátran nyúljunk vissza a tradíciókhoz, és készítsünk egy jó adag szalagos fánkot! Mint az ünnepi ételek többségéhez, a fánkhoz is kötődnek szokások és babonák: a Szerémségben például azért sütötték, hogy a vihar ne vigye el a háztetőt, máshol úgy tartották, hogy minél többet eszünk belőle, annál jobb lesz a termés. Egykor a farsang a párválasztás szezonja is volt: a lányok fánkajándékozással fejezték ki szimpátiájukat, a sütemény oldalán futó szalag pedig a karikagyűrű jelképének számított. Ez végül ma is bejöhet, nem?

A zsírban sült tészta sem számít persze kalóriaszegény fogásnak – pláne porcukorral megszórva –, de már vannak belőle diétás verziók is.

Gondoskodj a jó termésről!

Nem csak a fánkevés lendítheti fel a gazdaságot: a kopácsi gazdák úgy tartották, hogy Vince-napon (január 22.) sok bort kell inni a jó termésért. A borbárok, pincészetek rendesen kínálnak programokat erre a napra, érdemes szétnézni a kínálatban (ne rajtunk múljon a termés).

A gazdák egyébként ezen a napon az időjárásból próbáltak jósolni, úgy tartották, ha „ha megcsordul Vince, teli lesz a pince”. Jót az ígért tehát, ha a szép, napos időben olvadni kezdett a hó.

Figyeld a medvét!

Az egyik legismertebb időjósló nap valószínűleg február másodikához kötődik: ha a medve kijön a barlangjából, és meglátja az árnyékát a napos időben, akkor „megijed”, és visszabújik téli álmot aludni, mert még egy darabig hideg lesz. Inkább ilyenkor legyen tehát csípős, borult idő – az elvileg a medvét is kint tartja a barlangból, és a tavaszt is közelebb hozza. Sok állatkert adja hírül ezen a napon, hogy mit csinált a medvéjük: érdemes figyelni a bejelentést, vagy akár kilátogatni egy kis megfigyelésre.

Ha az idő semmiképp nem csábít erre, akkor jobb kihasználni a bekuckózós időt, és olvasni – egy ilyen nap jó alkalom a maradék, karácsonyi ízesítésű teánk elfogyasztására is.

Menj jelmezbálba!

Az evés-ivás-mulatozás hármast egykor több dolog is garantálta: a farsang régen az eljegyzések és esküvők időszaka volt, de sok bált is ilyenkor tartottak. Ma sem kell, hogy a farsang kizárólag a gyerekek ünnepe legyen: bár az idő és a viszonylag korai sötétedés miatt sokan legszívesebben odabent ücsörögnének, mégis érdemes néha kimozdulni és táncolni egyet, ezzel kicsit a tél végi lakomákat is ledolgozhatjuk. Használjuk ki, hogy a jelmezek terén farsangkor sokkal szabadabban szárnyalhat a fantázia, mint halloweenkor!

Űzd el a telet!

A karácsonyi vásárok és a tavasz végén beinduló gasztronómiai fesztiválok között is van élet az utcán: farsang idején világszerte rendeznek zajos felvonulásokat, ünnepségeket. Az „alakoskodással”, hangoskodással a tél mellett a rossz szellemeket is szerették volna elriasztani. A velencei karnevál nincs is olyan messze, de ha inkább belföldön élnéd át a hangulatot, akkor a mohácsi busójárást nem érdemes kihagyni – a böjti időszak előtti csütörtökön kezdődik.