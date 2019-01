Ez lett a szabadulószoba-tragédia következménye

A lengyelországi Koszalinban működő szabadulószobában bekövetkezett, öt, egyaránt tizenöt éves lány életét követelő tűzvész után országszerte tartott ellenőrzések nyomán egyelőre 13 szabadulószobát zártak be. Szombat délutánig egyébként 178 szabadulószobát ellenőriztek, ebből 129 nem felelt meg a törvényekben megszabott összes követelménynek, 16 esetben bírságot szabtak ki. Az ellenőrzés országszerte folytatódik.

A koszalini tragédia valószínűleg főleg azért következett be, mert nem volt biztosítva a helyiségben szórakozó személyek megfelelő evakuálása.

Five teenage girls killed in fire at an Escape Room in Poland. Police confirmed that five teenage girls were killed and a man was hurt in a fire at an Escape Room location in Koszalin, Poland pic.twitter.com/iG8qk0ZFct

— Sherman (@Shermanbot) 2019. január 5.