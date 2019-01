Kettecskén öltek: ők a legkegyetlenebb sorozatgyilkos házaspárok

Edzett Gyilkos elmék-rajongóként azt gondolnám magamról, hogy nem különösen borzongok meg egy-egy sorozatgyilkosról olvasva, de ezek a párok még nálam is kiverték a biztosítékot. Eleve van abban valami elborzasztó, hogy nem egyedül követi el egy magányos őrült a gyilkosságokat, hanem még egy magához hasonló pszichopatát is talál társául. Úgy látszik, a filmesek sosem lesznek képesek olyan forgatókönyvet írni, mint maga az élet és a megbomlott emberi elmék.

Paul Bernardo és Karla Homolka

Paul Bernardo az 1980-as évek közepén találkozott Karla Homolkával Torontóban. Eddigre a 23 éves Paul már többszörös erőszaktevő volt, Karla pedig 17 évesen szeretett bele. A történet szerint Pault zavarta, hogy Karla már nem szűz, erre találta ki a lány azt a megoldást, hogy karácsonyi ajándékként Paulnak adja saját húga, Tammy szüzességét. Karla bedrogozta és megkötözte 15 éves húgát, hogy Paul megerőszakolhassa. Miután lefilmezték saját magukat Tammy többórás meggyalázása közben, a pár lefeküdt aludni úgy, hogy megkötözve hagyták Tammyt. Az éjszaka folyamán Tammy megfulladt a saját hányadékában. A nyomozás során nem találtak az elkövetők személyére utaló bizonyítékot.

Paul és Karla még kétszer követték el gonosztettüket, egy 14 és egy 15 éves lányt öltek meg. Paul eközben magányos farkasként folytatta más nők megerőszakolását is, így került a DNS-mintája a hatóságok kezébe. Elkövette azt a hibát is, hogy 1993-ban megverte Karlát, aki ennek hatására alkut kötött a rendőrséggel és vallomást tett ellene. Paul jelenleg életfogytig tartó büntetését tölti a börtönben, míg Karla csupán 12 évet ült (1995-től 2007-ig), mert azt vallotta, hogy Paul kényszerítette a gyilkosságokra. Most szabad asszony, három gyermek édesanyja.

Ian Brady és Myra Hindley

A lápi gyilkosoknak nevezett Ian Brady és Myra Hindley öt gyermeket ölt meg Angliában 1963 és 1965 között. Amikor 1961-ben megismerkedtek, Brady már tucatnyi betörést és testi sértést tudhatott maga mögött. Szerelmük hajnalán előszeretettel olvastak fel egymásnak náci történeteket, raboltak ki bankokat, olykor pedig Ian bedrogozta Myrát és megerőszakolta. Ez utóbbit Myra elmesélte a testvérének, hozzátéve, hogy ettől csak még nagyobb szerelmet érez Ian iránt.

Az első áldozatukat, a 16 éves Pauline Reade-t 1963 júliusában ölték meg. Miután megverték és megerőszakolták, elásták a testét a lápon. 1963 novemberében követték el a második gyilkosságot, ugyanezzel a módszerrel. 1964 decemberében Myra becsábította a 10 éves Lesley Ann Downey-t a kocsijába és hazaszállította Iannak, hogy mostanra már rutinszerűen vele is ugyanazt csinálja, mint a többiekkel. Csakhogy erről a gyilkosságról Myra hangfelvételt is készített.

Ahogy az gyakran megesik az ilyen gyilkos őrültekkel, Ian és Myra is túl messzire mentek egy idő után. 1965 októberében Ian hazavitte magukhoz a 17 éves Edward Evanst, akit a vasútállomáson vadászott le. Otthon aztán agyonverte a fiút egy ásóval, a saját 17 éves sógora szeme láttára. A sógor, David Smith ijedtében segített Iannak eltemetni a testet, de amikor hazament, elmesélte az egészet a feleségének, aki azonnal hívta a rendőrséget.

Mindkét gyilkos bűnbánatot gyakorolt, miután megkapták az életfogytig tartó ítéletet. Myra azt vallotta, hogy minden Ian hibája, de a bíróságon azt is mondta, hogy önmagát rosszabbnak tartja, mint partnerét, mert ő csábította el a legtöbb áldozatot. Ian vállalta minden tettét, sosem kért enyhítést a szigorított elmegyógyintézetből, ahol 1985 óta fogva tartják. Myra 60 évesen, 2002-ben halt meg tüdőgyulladásban.

Gerald és Charlene Gallego

A párocskának nem kellett sok idő a gyilkosságokhoz, csupán két év alatt, 1978 és 1980 között (amíg én homokoztam a játszótéren), legalább 10 fiatalt öltek meg. A módszerük az volt, hogy a bevásárlóközpontokban vadásztak tinilányokra, akiket Charlene csalogatott be az autójukba némi ingyen marihuána ígéretével. A lányok, amint beszálltak az autóba, a felfegyverzett Geralddal találták szemben magukat, aki összekötözte őket és lakatlan területre autózott el velük. Az áldozatokat itt megerőszakolták, megverték és megölték, a testüket pedig általában a Nevada sivatagban hagyták.

Az utolsó gyilkosságaik közé tartozott a 22 éves Craig Miller és menyasszonya, a 21 éves Mary Elizabeth Sowers. Gerald ott hibázott, hogy a párt a barátaik szeme láttára erőszakkal tuszkolta be a kocsijába. A szemtanúk látták a rendszámát, és rögtön hívták a rendőrséget. Gerald a vőlegényt szinte azonnal agyonlőtte, és csak utána vitték Charlene-nel karöltve a menyasszonyt a lakásukba. Órákig kínozták, majd a városon kívülre vitték és lelőtték az áldozatot.

Nem sokkal a letartóztatásuk után Charlene alkut kötött a rendőrséggel, vallott Gerald ellen – természetesen 100 százalékban a férfi volt a hibás minden gyilkosságban –, így Gerald halálbüntetést kapott, amit később megváltoztattak életfogytiglanra. A börtönben halt meg 2002-ben, rákban. Charlene 16 év börtönbüntetést kapott, és végig ragaszkodott ahhoz, hogy ő teljesen ártatlan volt a gyilkosságokban, nem tudta megállítani Geraldot. Nem volt más választása, el kellett ásnia élve egy terhes nőt, és számos áldozaton muszáj volt harapásnyomokat hagynia. Mára már szabadlábon van, álnéven él valahol Sacramentóban.

Ray és Faye Copeland

Ray és Faye Copeland arról is elhíresült, hogy ők voltak a legidősebb emberek, akiket valaha halálsorra küldött a bíróság. Az elfogásukkor 76, illetve 69 éves pár öt gyilkosságot tudhat magáénak, amit egyetlen év alatt, 1989-ben követtek el saját farmjukon. A többi gyilkossal ellentétben az ő gyilkosságaikban nincsenek pszichopata, beteg elemek, csak a jó öreg kapzsiság motiválta őket az ölésekben.

Ray Copeland kisebb csekkhamisítások miatt többször is megjárta a börtön 1950 és 1960 között. Faye-jel 1940-ben házasodtak össze, mindketten szerettek sokat költeni, és egyikük sem kedvelte a nehéz munkát, így együtt végezték a csekkhamisítós, marhalopásos üzletet. Csakhogy emiatt sokat kellett költözniük, ezért kitaláltak egy olyan szisztémát, amivel pénzt kereshetnek, és mégsem kell szökevényként vándorolniuk városról városra.

Mivel Ray már jól ismert szélhámos volt, ezért ő már nem tudta a hamis csekkeket beváltani és a marhákat eladni, ezért a környékről hajléktalanokat béreltek fel, akik helyettük elintézték a piszkos munkát, majd amikor visszavitték nekik a pénzt, akkor lelőtték őket, hogy ne kelljen a részüket kifizetni nekik. A saját istállójukban ásták el a testeket, Mrs. Copeland pedig a ruháikból ágytakarót készített.

A házaspárt 1989-ben kapták el, miután az egyik alkalmazottuk szólt a rendőrségnek, hogy emberi csontokat talált az istállóban. Faye azonnal a férje ellen fordult, és azt vallotta, hogy már 50 éve ennek a borzasztóan erőszakos férfinak az áldozata ő maga is, és megpróbált alkut kötni a rendőrökkel. A bíróság azonban nem hitt neki és mindkettőjüket halálra ítélték. Ray végül 1993-ban természetes halált halt, Faye-t pedig 2002-ben szabadlábra helyezték, pár hónapra rá halt meg egy hospice-házban.

Fred és Rosemary West

Fred és Rosemary West talán a legbetegebb pár mind közül, még a szokásos házas-sorozatgyilkosos-erőszaktevős mércével mérve is súlyosan terhelt elméjük volt. Fred gyerekkora olyan volt, mint egy horrorfilm, amiben minden borzalmat vegyítettek az írók válogatás nélkül: az apja verte és megerőszakolta, majd kényszerítette, hogy állatokkal közösüljön, az anyja pedig 12 éves korában csatlakozott apjához és számtalan módon bántalmazta a fiát. Fred vallomása szerint ő ejtette teherbe 14 éves húgát is. Nem meglepő tehát, hogy ilyen gyerekkorból egyenes út vezetett számára oda, hogy szabadidejében tinilányokat erőszakolt meg. Az első gyilkosságának áldozata a saját terhes szeretője volt, aki azt követelte tőle, hogy hagyja el a kedvéért második feleségét.

Rosemary 12 évvel fiatalabb volt Frednél, és hasonló gyerekkort tudhatott a háta mögött. Végtelenül szigorú apja gyakran megerőszakolta, és eladta szexre a barátainak is. Vérfertőző kapcsolata az apjával és a prostitúció folytatódott akkor is, amikor már hozzáment Fredhez, méghozzá férje beleegyezésével. Hét gyermeket szült, nem tudni, melyiknek ki volt a nemzője: az apja, a férje vagy a kliensei közül valamelyik.

1971-ben, miközben Fred épp börtönben ült rablásért, Rosemary mérges lett az egyik előző házasságából született lányára, Charmaine-re. Halálra verte a lányt és elásta a testét a tornác alá. Miután Fred kiszabadult a börtönből, a pár legalább nyolc fiatal nőt csalt el az otthonába, ahol megerőszakolták és megölték őket.

1973-ban Fred a saját 8 éves lányát kezdte el molesztálni, aki 14 évesen terhes lett, de elvetélt. A vetélés után a lány megszökött otthonról, ezért Fred és Rosemary figyelme a kisebbik lányuk felé fordult, 1992-ben még videóra is vették a lány molesztálását, aki egy barátjának elmondta az egész borzalmas történetet. Szerencsére ez a barát értesítette a rendőrséget, akik átkutatták a házat és rábukkantak az elásott emberi maradványokra. Fred felakasztotta magát még a tárgyalások alatt, Rosemary pedig végig a saját ártatlanságát bizonygatta, hasztalanul. Jelenleg életfogytig tartó büntetését tölti a börtönben.

