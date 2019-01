Fehérbe borult az ország: 10 centi hó is eshet ma

Szombaton az ország több pontján is havazás várható – egészen az esti órákig. Az OMSZ előrejelzése szerint a csapadék halmazállapota reggel döntő többségében hó, majd napközben nyugat felől, elsősorban a Dunántúlon havas eső, átmenetileg eső is lehet. Síkvidéken általában 5, de magasabban fekvő, hegyvidéki területeken 10 cm hó is hullhat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a felszínközeli hőmérséklet a szombat délelőtti óráktól – előbb a Dunántúlon, majd akár az egész középső országrészben egyre nagyobb területen – 0 fok fölé emelkedhet, így a lehulló hó olvadni fog.

Az északnyugati szelet a szombat délutáni, esti óráktól a Dunántúlon, elsősorban északnyugaton helyenként 60-65 km/h körüli széllökések kísérhetik. Szombat délutántól a Bakony magasabban fekvő részein hófúvás előfordulhat.