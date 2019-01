Ezért haltak meg a lányok a szabadulószobában

Mint arról korábban beszámoltunk, öt tizenéves lány vesztette életét, egy férfi pedig megsérült egy szabadulószobában kitört tűzvész következtében az észak-lengyelországi, tengermelléki Koszalinban.

A tűz egy kétszintes házban keletkezett délután öt óra tájban. A zárt szabadulószobában bekövetkezett haláleseteket azután fedezték fel, hogy a tűzoltók elfojtották az épületben a lángokat. Mindegyik áldozat tizenöt éves volt, egyikük születésnapját ünnepelték. Egy huszonhat esztendős férfit – aki a fiatalok szórakozásának figyelemmel kíséréséért volt felelős – égési sérülésekkel kórházba szállítottak.

A szórakozóhelyet működtető cég szabályzata szerint fiatalkorú vendégek csak egy felnőtt személy jelenlétében tartózkodhattak volna a helyiségben, de az illető férfi a tűz kitörésekor valószínűleg nem volt velük, és így nem segíthetett a mentésben.

Az első vizsgálati eredmények több hiányosságra is utalnak. A fűtőberendezések valószínűleg túl közel voltak könnyen égő anyagokhoz, és a helyiségben gyertyákat is találtak, ami nyílt láng használatára is utalhat. A szoba, melyben a tragédia bekövetkezett, mindössze 7,3 négyzetméteres volt, két fotel és egy lámpa is volt benne, vagyis túl kicsi volt ennyi vendégnek. A tűzoltóság nagyon hamar, a telefonhívás után négy perccel a helyszínre érkezett, és az első áldozatokat nem egészen negyedóra múltán kihozták a helyiségből, de az életüket már nem tudták megmenteni, a mérgező anyagok belégzése okozhatta halálukat. A tűzoltó készülékeket nem használták, de a tragédia valószínűleg főleg azért következett be, mert nem volt biztosítva a helyiségben szórakozó személyek megfelelő evakuálása.

A sad tragedy happened at my hometown #Koszalin. I want to express my sincere condolences to the families. Now I hope for just punishment for the guilty. pic.twitter.com/1P3SGSuaUk

— Michalko (@Michalkonator) 2019. január 5.