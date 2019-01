Karácsony előtt tűnt el egy terhes nő, vőlegénye emberrablástól tart

Testvérével és édesanyjával együtt tűnt el egy nyolchetes terhes, budapesti nő, A. Marianna – írja a Bors. Vőlegénye december 21-én látta utoljára, amikor a nő testvérével és anyjával együtt Szőnyre indult, hogy megnézzen egy albérleti lakást. A településre már nem érkeztek meg.

„Az biztos, hogy nem önszántából ment oda, ahol most van. Semmi nem utalt arra, hogy el akarna hagyni, boldogok voltunk, szeretjük egymást, és nagyon várjuk a születendő gyermekünket. Az eltűnése előtti nap még elmentünk a menyasszonyi ruhájáért, mivel házasodni készültünk” – nyilatkozta a vőlegény, K. Gyula. A férfi azóta egy percre elérte telefonon A.-t, de csak annyit tudott meg, hogy a nő valahol Győr környékén lehet. Azért is aggódik, mert A. testvére és anyja is enyhén értelmi sérült, a pár tartja el őket.

„Biztos vagyok benne, hogy albérlet ígéretével csalták el valahova. Ugyanis ha végre találunk egy megfelelő albérletet, akkor ő visszakaphatta volna a három gyermekét, akiket ideiglenesen elvettek tőle” – mondta a férfi.