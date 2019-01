Madarak miatt tiltották be a tűzijátékot, máris látszik az eredmény

Az NLCafén többször is beszámoltunk már róla, hogy állatvédők kezdeményezésére sikeresen betiltották a szilveszteri tűzijátékozást Tatán. Az ok: a tűzijátékozás miatt tömegesen (tízezrével!) menekülnek el Tatáról az Öreg-tónál telelő vadludak. A tatai önkormányzat emiatt rendeletben tiltotta meg a pirotechnikai eszközök használatát.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján arról számolt be, “bejött” a kezdeményezés, sőt, a tapasztaltak “messze felülmúltak minden várakozást”.

Már a Szilveszter előtti hét is azt sejtette, hogy valami tényleg elindult. Szokatlanul csendben teltek ezek a napok, holott az előző években ilyenkor már rendszerint durrogások zavarták meg a város és a tó nyugalmát. Alkonyatkor mintegy 23 000 vadlúd húzott be éjszakára. Csendben telt Szilveszter estéje is, miközben a környező településekről már jócskán hallatszottak a távoli dörrenések. Szinte hihetetlen volt ez a nyugalom