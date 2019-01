Megkülönböztető jelzést kell viselniük a rossz tanulóknak egy amerikai iskolában

Egy Arizona államban működő középiskola vezette be a szabályt, amely szerint az egy vagy több tárgyból bukásra álló, felsőbb éves tanulóknak piros színű kártyát kell hordaniuk a nyakukban az iskola területén. A diákok egyébként is hordanak beléptető kártyát, de a „skarlát betűs” kártya így is világosan felismerhető.

Az iskolafelügyelő december végén közzétett levele szerint az év utolsó heteiben a piros kártyát hordó diákokat gyakran sértegették és tették nevetségessé az iskolában. A rossz tanulók úgy érezhetik, tanáraik és osztálytársaik is stigmatizálják és kiközösítik őket.

Az ügyben végül az ACLU emberi jogi szervezet is megszólalt. Szerintük káros és kirekesztő az iskolai szabály, és oktatási törvényt is sért. Az iskola képviselője szerint a szülőknek nincs joguk utasítani a gyerekeiket, hogy ne tartsák be az iskolai szabályozást, de jelezték, hogy készek újragondolni a büntető kártya használatát.

(Yahoo Lifestyle)