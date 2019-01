Budapesti házaspár vidéki ingatlant keres. Jelige: szabadok akarunk lenni!

Állok a körúti villamos kapaszkodója mellett, amit heves közelharc után szereztem meg, és némán tűröm, hogy az oldalamban egy táska fogantyújával, a mellettem álló lány fülhallgatóján át kiáramló tuc-tuc zenéjét hallgatva, tüntetően az ablakon kibámulva, vigyen a tömegközlekedés a célom felé. Amikor leszállok az általam csak dzsungelnek hívott Nyugati téren, nagyon szaporára kell fognom a lépteimet, hogy a tömegből ne halljam meg a halk és kevésbé halk szitkozódásokat, amelyek a felmenőimre vonatkoznak. Mert például megállok megnézni valamit a táskámban, vagy kioldódott a cipőfűzőm, ne adj’ isten telefonálva andalgok rohanás helyett. Ehelyett feszes léptekben, szorosan az oldalamhoz szorított táskámmal alkalmazkodom az elvárásokhoz. És ez csak egy szelet a városi életképekből, amelyek teljesen természetesek azok számára, akik nap mint nap átélik ezt.

Hurrá, vidékre költözünk!

Kár lenne általánosítani a téren, hogy ki miért dönt arról, hogy lakóhelyét Budapestről vidékre teszi át. Korosztályok, élethelyzetek és nem utolsósorban az ember pénztárcája az, ami tágítja vagy szűkíti azokat a lehetőségeket, hogy hol is ideális élnünk. Vannak ugyan kirívó példák, de egy huszonéves fiatal általában imádja a nyüzsgő várost. Ahol minden egy ugrásra van, ahol egy csetüzenet után azonnal lerohanhat a haverokhoz, előtte pedig egy hipermarketben bevásárolhat a bulira. Koncert, színház, fesztivál: bármi azonnal lehetséges. Aztán jön a megállapodás kora, a család, amikor döbbenten szembesülünk a városi szmoggal, a nemtörődöm ülőhelyet át nem adókkal, kezünkben szorongatva a kisgyerekünket. És megszületik a döntés: ez így nem mehet tovább! Sétálni akarunk autót alig látott utcákon, kirándulni, friss és tiszta levegőt szívni. És naná, hogy kertes házban élni! Azonnal rácsatlakozom a netre, és böngészem az oldalakat. A kép a fejemben egy vidéki településről még gyerekkoromból származik, amikor a mamához mentünk jó hosszú úton, és megérkezve egy virágzó édenkertben érzetem magam. Óriási udvar, ahol rohangáltunk, a házban kalácsillat száll, az utcán mindenki mosolyog, és köszön egymásnak. A szomszéd Ica néni ropogós almákat hoz, mert neki annyira sok termett.

A vidék idilli képének keresése az egyik legjellemzőbb ok a kiköltözők fejében. Az, hogy hogyan befolyásolja a mindennapi életüket, a kialakult normáikat, a komfortzónájukat egy ilyen lakhely, már kevésbé jut eszükbe. Az érzelmi döntés meghozatala után néha a szembesülés jön, mert például mégsem az elvárásainknak megfelelő a ház.

Emese öt éve költözött el a fővárosból egy Pest közeli településre párjával. „A békásmegyeri lakótelepen laktunk, amit imádtunk! Már majdnem olyan volt, mintha vidéken lettünk volna – erős túlzással. Távol a várostól, igaz dobozházakban, de jó levegőn, és sok kirándulási lehetőséggel. A szobáink tele voltak növényekkel, az ablakaink a hegyekre néztek. Az ötven négyzetméterünk ellenére még paradicsomot is „termeltünk” a nyolcadikon. Amikor eldöntöttük, hogy vidékre költözünk, nagy telekkel rendelkező, de tradicionális parasztházat kerestünk. Amikor megláttuk ezt a kertet, egyszerűen beleszerettünk! Emlékszem, ott álltunk a vállig érő gaz közepén a dombtetőn, és nem győztünk betelni a szépséggel… Igaz, a vadiúj kabátom beleakadt valami rózsafélébe és kiszakította, meg néhány szúrós valamit szedtünk ki a cipőnkből, de hát mi volt ez ahhoz képest, hogy ez mind a miénk lesz! A ház 65 centis falaival, felbontott padlójával, repedéseivel, nem létező fűtésével és fürdőszobájával egy palotának tűnt, és mi biztosan tudtuk, hogy sok munkával, de csodavilágot teremtünk itt. Azért volt, amire nem gondoltunk. Egy zárt lakótérben élő számára nem gond, hogy a konyhából a fürdőszobába tíz-húsz lépéssel elér.

Amikor az ember vidékre költözik, a távolságok megsokszorozódnak. Már akkor többet megyünk, amikor a kertkapuig érünk, és akkor még nem jutottunk el a veteményesbe vagy a virágoskertbe…

„Azt mondják, ha felújítani készülsz, számolj alaposan, esetleg szakértőt bevonva. Amikor megvan a végösszeg, végy egy mély levegőt, és szorozd meg kettővel… – nevet Péter, Emese férje. – Sohasem felejtem el, amikor a kolléganőm üdvözült arcomat látva megkérdezte: ez az első ház, amit felújítasz? Persze, már neki is estünk, mindjárt végzünk – mondtam naivan. Félreérthetetlenül sátáni vigyorral az arcán csak sok erőt kívánt az elkövetkezendő évekre…”

Mi azok közé tartozunk, akik kevés pénzzel, nagy lelkesedéssel és erővel, de kissé idealista módon indultak neki a vidékre költözésnek.

„Sok-sok pozitív történetet tudnék mesélni, de a blogokon és a közösségi tereken terjedő sztorik a szép részt mutatják meg. Viszont semmi, de semmi nem hasonlítható ahhoz az érzéshez, amikor leszeded az első saját termelésű paprikádat, a hétvégi levesedhez kihúzod a földből a répát, és a magad készítette bodzabogyólekvárral kedveskedsz a kollégáidnak.

Ugyanakkor falun az ötven éve beköltöző is gyüttment. Hogy ez mit jelent? Néhány közösség nem befogadó, aminek okait hosszan lehetne elemezni, de nem érdemes. Inkább meg kell élni, és előbb-utóbb – néha fogcsikorgatva – el kell fogadni. Mi azt az utat választottuk, hogy létrehoztunk egy civil szervezetet – meséli Péter – és igyekszünk becsempészni a modern vívmányokat úgy, hogy közben támogatjuk a falu hagyományait. Nagyon óvatosan, tyúklépésben, de közeledünk.”

Emesééket kevéssé érintik a bejárás nehézségei, de a legtöbb kiköltöző ezt nevezi meg a legnagyobb gondnak: az időveszteséget és – esetenként – az idegeskedést.

Lakópark vidéken – az ideális megoldás?

A városból vidékre vándorlás megnevezése „szuburbanizáció”, vagyis egyfajta városiasodás, csak másképp. A főváros-környéki települések bekapcsolódnak a nagyvárosi munkaerőpiacba, miközben befogadják a városból kitelepülni szándékozókat. Ennek egyik legjobb példája a lakóparkok gombamód szaporodása, amely, úgy tűnik, elérte a tűréshatárt. Az elképzelés, illetve a befektetők hirdetései arról szólnak, hogy egy csendes, vidéki városban vagy faluban, közel a természethez tökéletes városi komfortot teremtsenek.

„Az elmúlt évtizedekben jellemzően a városi, jól kereső középréteg engedhette meg ezt magának – mondja Szabóné Pányi Zsuzsanna, a Pest megyei Önkormányzat Főépítésze. – A fővárosi agglomerációs övezet az, ahová jellemzően kiköltöznek a családok, hiszen messzebb már nehezen mozdulnak, főleg, ha Budapesthez köti őket a munkájuk. Az utóbbi évtizedekben nagyon sok tanulmány készült az agglomerációs határok kitolódásáról, amit már tényként kezelünk. Abszolút nem azokról a választóvonalakról beszélhetünk, amelyek a jogszabályokban hivatalosan meg lettek jelölve, vagyis végül nem az eredetileg megnevezett nyolcvan település az agglomeráció része.

Tulajdonképpen bátran kitehetjük a Megtelt! táblát Pest megyén belül sok település esetében. Biatorbágy például a többszörösére duzzadt húsz év alatt.

Az emberek furcsa módon a 60-100 négyzetméteres új építésű lakásokat keresik, vagyis a lakóparkokat, annak ellenére, hogy ezekhez gyakorlatilag minimális nagyságú telek csatlakozik, illetve hat-nyolc lakás található egy ilyen épületen belül.”

Az ok pedig a csok, mert az újonnan megjelenő állami támogatások jellemzően ezekre a kategóriákra vonatkoznak.

„Én is a kiköltözők közé tartozom – említi Szabóné Pányi Zsuzsanna – még 1989-ben az egyik első hullámmal érkeztem. Saját bőrömön is tapasztalom az előnyöket és a hátrányokat. Gond, hogy az agglomerációs területek közlekedése és maga a budapesti közlekedés is nehézkes, az infrastruktúra sem követi a változásokat.

Tapasztalatlanok voltak azok a települések, amelyek beengedték a lakóparkokat anélkül, hogy bármilyen infrastrukturális fejlesztést végrehajtottak volna, vagy legalább szerződésben kikötött feltételeket állítottak volna a beruházó felé.

Aztán persze erre is rájöttek, de addigra már késő volt. Sem az orvosi ellátás, sem az óvoda vagy az iskolai háttér nem volt elegendő. Most már létezik a „Településrendezési szerződés”, amelyben minden ilyen jellegű terhet át lehet hárítani a beruházóra.

A lakóparkok számának növekedése tehát nemigen folytatódhat. Rövid időn belül egészen biztos, hogy nem fejlődik fel a közlekedési hálózat – az autópályákon másfél órákat veszteglők sokat mesélhetnének erről. Egy agglomerációs törvénymódosítási javaslat vár parlamenti jóváhagyásra, amely korlátokat fog szabni a lakóterületek további bővítésének. Korábban volt egy olyan időszak a hatályos agglomerációs törvény elfogadása előtt, amikor tartottak attól a települések vezetői, hogy korlátozás várható, és ekkor bevontak sok építésre alkalmas területet, amelyek viszont azóta már beépültek. Ugyanakkor a települések mára inkább visszalépnek a beépítési szándékuktól, mert egyértelműen látszódik, hogy ez nem járható út. Háborúk alakulnak ki a helyi lakosság és a beköltözők között, és ez senkinek sem jó.