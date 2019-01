Jön a hó és a kemény fagy

Bár az óév utolsó pár napján inkább márciusra emlékeztető időjárásban volt részünk, úgy tűnik, a következő napokban ismét markánsabb arcát mutatja a tél. A héten lesz olyan nap, amikor a hőmérséklet nem kúszik 0 fok fölé, és bizony erős havazásra is van kilátás.

A Kiderül.hu előrejelzése szerint újév napján több-kevesebb napsütés mindenhol várható, késő délutánig csapadék csak az északi országrészben valószínű. Estefelé aztán egyre többfelé lehet eső, hó. Az élénk szél mellett 0, +6 fok várható.

Szerdán is bízhatunk hosszabb-rövidebb ideig tartó napos időszakokban, az élénk, helyenként viharos szél mellett napközben záporok, hózáporok is lehetnek. a kora hajnali -2, +3 fokról napközben 2-7 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

A hét második felében aztán egyre szigorúbb arcát mutatja majd a tél. Csütörtökön és pénteken is sokfelé lehet hózápor, és a napi maximumok is csak +1, -2 fok körül alakulnak. Szombaton pedig -1, -6 fok mellett sokfelé számíthatunk erős havazásra, és a folyamatos fagy miatt a lehulló hó valószínűleg meg is marad.

