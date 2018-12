Saját elrablását is megrendezte az exét zaklató nő

Exe zaklatásért és a hatóságok félrevezetéséért négy és fél év börtönre ítélt a bíróság egy amerikai nőt, aki valóságos ámokfutásba kezdett, miután szakítottak partnerével.

A 26 éves Jessica Nordquist New Yorkból érkezett néhány évvel ezelőtt Londonba, és munkahelyén, az Unruly nevű reklámügynökségnél ismerkedett meg 2017 júliusában Mark Weeksszel, akivel négy hónapig alkottak egy párt. Elválásuk után a nő annyira nem tudott mit kezdeni a helyzettel, hogy felsorolni is nehéz, mennyi mindent tett: sms-ek és e-mailek tömkelegével árasztotta el Weekst, melyeknek egy részében ráadásul névtelenül fenyegette a férfit azzal, hogy figyelik, emellett létrehozott legalább 20 Instagram-fiókot is, hogy zaklassa exét, ügyfeleinek és más idegeneknek azt hazudta róla, hogy megerőszakolta őt, ámokfutása végén pedig már az áldozat barátait és családját, valamint az Unruly munkatársait is terrorizálta. Mindez azonban eltörpül amellett, hogy Weeksnek előbb azt állította: gyermeket vár, és ezt alátámasztandó még egy műanyag terheshasat is rendelt az Amazonról, majd áprilisban megrendezte a saját elrablását, és még képeket is küldött önmagáról volt partnerének, amelyeken fehérneműben volt látható egy székhez kötve.

Az utolsó üzenetek nyomán a rendőrség keresni kezdte Nordquistet, és egy skóciai szállóban rá is bukkantak, természetesen sértetlenül, a nő azonban nem volt hajlandó beismerni tetteit, a tárgyalása során pedig ragaszkodott hozzá, hogy elrabolták, méghozzá a brit titkosszolgálat emberei. Paul Southern bíró az ítélethirdetéskor azt mondta: Nordquist „bizarr” viselkedését a pszichológiai vizsgálat és a tanúvallomások alapján gyerekkori traumák okozták, de ez csak magyarázatot ad a cselekedeteire, nem menti fel az alól, amit tett.

A nő legkorábban a négy és fél éves büntetés felének letöltése után szabadulhat, és ezt követően is távol tartási végzés lesz érvényben ellene, melynek értelmében nem érintkezhet sem exével, sem az Unrulyt vezető Olivia Goodmannel. A rendőrségi vizsgálatban részt vevő Joanne Farrell nyomozó azt mondta: reményei szerint ez a szigorú ítélet arra bátorítja majd a zaklatás áldozatává váló férfiakat, akik általában vonakodnak feljelentést tenni, hogy igenis forduljanak a rendőrséghez.

(Independent / Guardian)