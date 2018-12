Személyit kellett mutatnia, hogy elhiggyék neki: férfi

Internetes sztár lett egy 22 éves malajziai férfi, miután egy focimeccsen be kellett mutatnia a személyi igazolványát, hogy elhiggyék neki a biztonsági őrök: tényleg férfival van dolguk.

Abdussalam Firdaus Abdul Aziznak azért kellett igazolnia magát, mert az őrök mindenáron át akarták irányítani a kolléganőikhez, mondván, nőket csak ők motozhatnak meg. A sztori másnap bejárta a maláj médiát, mostanra pedig az Internetnek köszönhetően már világhírűvé is vált általa a férfi.

Aziznak személy szerint egyébként semmi problémája nem volt az esettel, mint mondja, korábban is gyakran előfordult már, hogy nőnek nézték. Ami azt illeti, pár éve le is vágatta emiatt a haját, de mivel az új külsejével rendszeresen megkapta a tomboy beszólást (az angolban ez a fiús lányok gúnyneve), végül inkább visszanövesztette.

Természetesen történt próbálkozás a másik irányba is: Aziz egy rövid időre bajuszt is növesztett, de az arcszőrzete annyira ritkás, hogy saját bevallása szerint úgy nézett ki, mint egy „emberbőrbe bújt harcsa”, ezért erről is hamar letett.

Tekintve, hogy ő maga amúgy láthatóan jól érzi magát a bőrében, így is van ez rendjén. És hát az sem elhanyagolandó, hogy végeredményben így tett szert hirtelen jött rajongótáborára is, amelynek tagjai közül sokan egyenesen azt mondják: ő a legszebb férfi az egész világon.

A vicc az egészben az, hogy a hírnév csak egy hajszálon múlt: Aziz aznap este nem is akart meccsre menni, csak aztán felhívta egy barátja, hogy van egy fölösleges jegye.

Aziz egyébként egy hónapon belül már a második férfi, aki a nőies külseje miatt lett híres: december elején a 15 éves japán fiú, Baku Idegami robbantotta fel az internetet lányos vonásaival.

(Oddity Central)

Kiemelt képünk illusztráció (fotó: Profimedia / Alamy).