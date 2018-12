Ezek történtek velünk idén – Összegzés az év fontos eseményeiről

Január:

2018 a diáktüntetésekkel indult. A fiatalok (köztük rengeteg középiskolás) sokféle változást követelve mentek ki az utcára, majd később tettek le javaslatokat a döntéshozók asztalára. Mi is ott voltunk nem egy megmozdulásukon. Ezek voltak a legfontosabb üzeneteik.

Nem szeretnénk csendben lenni! – Tizenöt nagyon fontos mondat a diáktüntetésről

Február:

Még mindig a diákok. Részben a folytatódó tüntetések miatt, részben azért, mert szeretjük a fiatalok véleményét meghallgatni, megkértünk két középiskolást, mondják el a véleményüket a hazai oktatási rendszerről.

Nem szeretném, ha a gyerekeim is ilyen országban nőnének fel!

Március:

Márciusban Orbán Viktor miniszterelnök egyik, vasárnapi rádiós interjújában azt találta mondani, hogy „a férfiak tudomásul veszik, hogy úgy kell viselkedniük, úgy kell az életet berendezni, hogy a nőkkel egyenjogúnak tekintjük magunkat, és mindig megadjuk a nekik kijáró tiszteletet, sőt valamivel többet is, mint ami kijár.” Ezt a mondatot, főként annak második felét azóta is nehéz értelmezni. Talán az egyenlő bérekre gondolt a miniszterelnök úr? Vagy arra, hogy végre nem vegzálják folyamatosan a nőket a szüléssel? Netán aláírtuk már a Lisszaboni Egyezményt?

Tessék mondani, mennyi tisztelet is jár a nőknek?

Ugyanebben a hónapban jött a hír, hogy börtönbe vonul Geréb Ágnes. Később kiderült, hogy nem vonul, mert a köztársasági elnök még nem döntött a kegyelmi kérvény ügyében. (Néhány hónappal később Áder János kegyelmet adott neki.)

Geréb Ágnesnek mégsem kell holnap börtönbe mennie

Április:

A Forbes magazin áprilisi száma az 50 legbefolyásosabb nőt mutatta be. Mi is megnéztük természetesen a listát, és az alábbi személyeknek külön örültünk: Sárosdi Lilla színésznő, a hazai metoo mozgalom elindítója, Enyedi Ildikó filmrendező, illetve Mészáros Kinga, az NLCafé kiadójának, a Central Médiacsoportnak tavaly novemberben kinevezett vezérigazgató-helyettese.

Ők most a legbefolyásosabb magyar nők

Ugyanebben a hónapban hoztunk egy hosszabb cikket arról, milyen legális és nem legális lépésekre szánják el magukat azok a nők, akik természetes úton nem esnek teherbe.

Petesejt-turizmus: magyar nők mennek külföldre azért, hogy kisbabájuk lehessen

Ugyanekkor voltak a 2018-as országgyűlési választások. Megírtuk: mi miért megyünk el szavazni.

10 ok, amiért az NLCafé-sok elmennek szavazni

Május:

Májusban az egész világ Harry herceg grandiózus esküvőjével foglalkozott – beleértve minket is.

Királyi esküvő: Harry herceg és Meghan Markle összeházasodott

Június:

A következő hónap viszont sok bosszúságot okozott. Ekkor mondták például le az Operaházban a világhírű musical, a Billy Elliot utolsó, tizenöt előadását, arra hivatkozva, hogy sajtóban megjelent, negatív hangvételű kampány miatt durván visszaesett az eladott jegyek száma. Nos, már a negatív kampány is ezer sebből vérzett. Melegpropaganda lenne a Billy Elliot? Ugyan.

A Billy Elliot cenzúrázását a magyar családok szenvedik meg igazán

Júniusban gondolkodtunk el azon is, hogy miért nincs a negyven év alatti férfiak hetven százalékának gyereke? Körbekérdeztünk, a válaszok sokszínűsége pedig még minket is meglepett.

A 40 év alatti magyar férfiak 70 százalékának nincs gyereke – Felelősségre vontuk a sok tévelygőt

Július:

B. Krisztiánt, a „lúgos orvost” – öt év huzavona után – tizenegy év börtönre ítélte a kúria. A bíró szerint a férfi előre kitervelten, orvosi esküjét semmibe véve, különös kegyetlenséggel támadt rá a sértettre. A volt orvost magánlaksértésben, kifosztásban, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel való visszaélésben, okirattal visszaélésben és személyi szabadság megsértése bűntettében is bűnösnek találták.

„Végre szabadnak érzem magam” – mondta a lúgos orvos áldozata

Augusztus:

Nyolc év közös zenélés után, elváltak Majka és Curtis útjai – ráadásul a szakítás igen látványosra sikerült. Majka ugyanis széles körben magyarázta el a publikumnak, hogyan tette tönkre a drog kettőjük együttműködését. Sokan kérdőre vonták őt ez után, szerintük Curtis drogproblémája magánügy. Az NLCafén nem foglaltunk állást, ugyanakkor megkértünk egy szakértőt, mondja el ő a véleményét.

Majka nem áruló! Ellenkezőleg: ez volt az egyetlen, amit tehetett

Szeptember:

Tanév elején két másik hír rengette meg a közvéleményt, az egyik dr. Székely László, főorvos, szívsebész elbocsátása a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetből. A lépést az intézet igazgatója azzal magyarázta, hogy Székely doktor egy külsős intézményből hívott orvost egy pácienséhez. Az eset azért is rázta meg a közvéleményt, mert az orvos azon kevesek közé tartozott, akik képesek a kis bemetszéssel végzett műtéti eljárásra.

Eltanácsolták az Országos Kardiológiai Intézet osztályvezető főorvosát, dr. Székely Lászlót

Ugyanebben a hónapban a hírek szerint egy tizenhárom éves lány vádolt meg két ismert sportolót nemi erőszakkal. Sokan kiálltak a két férfi mellett, mások óva intettek attól, hogy hiteltelenítsék a lány állításait. Nekünk mindebből kicsit sok lett, ezért összegyűjtöttük a tényeket az ügyről, mellé téve a véleményünket.

Vízilabdások és nemierőszak-gyanú: ezért ne ítélkezz!

Október:

És ezzel el is értünk a metoo mozgalom első évfordulójához. Októberben egy erőszakoló támadt meg egy ultrafutót edzés közben.

Erőszakoló támadta meg a magyar ultrafutónőt edzés közben

Szintén ugyanekkor két évet kapott a nemi erőszak miatt a Svéd Akadémia kulturális menedzsere. A botrány akkorát szólt, hogy idén nem is osztottak irodalmi Nobel-díjat.

Két évet kapott nemi erőszak miatt a Nobel-botrányért felelős szexragadozó

November:

Novemberben jött az elképesztő hír, hogy egy új rendelet értelmében lezárhatják az aluljárókat a hajléktalan emberek elől. Ezzel egy sor problémánk volt nekünk is. Hiszen hol van ezzel párhuzamosan a lakhatási válság megoldására tett javaslatcsomag? Hogyan lehet kriminalizálni a szegénységet úgy, hogy megoldást nem nyújt az állam? Magyarországon becslések szerint harmincezer hajléktalan ember él, miközben a számukra létesített férőhelyek száma a KSH adatai szerint alig több mint tízezer… Kicsivel több emberséget szeretnénk jövőre. Pontosabban nem, sokkal több emberséget várunk a döntéshozóktól!

A hajléktalanok miatt lezárhatják az aluljárókat éjszakánként Budapesten

2018 Magyarországon amúgy a családok éve volt. Hogy mit is jelentett ez a gyakorlatban? Volt itt nemzeti konzultációtól kezdve megemelt csok-on át sok minden. Csakhogy közben sajnos olyan cikkeket is írnunk kellett, amelyek kisgyerekes családok lecsúszásáról, kilakoltatásáról szólnak. Úgy tűnik, még mindig egyszerűbb a gyermekvédelmi rendszerben sokat költeni egy-egy gyerek elhelyezésére, mint abban segíteni a családokat, hogy talpra álljanak. Főként, ha minden szándék megvan bennük erre. A kormány szerint a családpolitika lényegét az jelenti, hogy legyen jó Magyarországon élni, tanulni, dolgozni, gyereket nevelni. Erről is elmondtuk a véleményünket.

Ismét konzultálunk nemzetileg: „Egyetért-e ön azzal, hogy egyetért velünk?”

December:

Szerettük volna, ha a december már csak az adventi hangulatban és a jótékonyság jegyében telik. Ám ekkor fogadta el a parlament a „rabszolgatörvény” néven elhíresült túlóratörvényt – aminek hallatán ismét rengetegen mentek az utcára.

Megszavazták a túlóratörvényt, jöhet az akár 400 órás túlmunka

Azért persze jótékonykodtunk is. Mindazt, amit küldtetek, elvittük Gilvánfára, az ovisoknak. Köszönet érte, és persze azért is, hogy egész évben velünk voltatok!

Ti küldtétek, mi elvittük – így örültek a gilvánfai ovisok az NLCafé-olvasók ajándékainak