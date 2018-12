Saját iskolát alapított a 12 éves kisfiú

Saját iskolát nyitott az argentínai Las Piedritasban egy 12 éves kisfiú, aki napközben természetesen még maga is tanuló egy állami intézményben – írja az Oddity Central. Aki most valamiféle játékos jópofaságra gondol, az elég nagyot téved: Leonardo Nicanor Quinteros igazgatóként egy fizikailag is létező iskolát működtet, tanárként pedig pillanatnyilag közel 40 diákot oktat a matematikától a nyelvtanig a legkülönbözőbb tárgyakra, egyértelmű sikerrel és egyre nagyobb elismertséggel övezve.

Leonardo azért akart már egy ideje saját sulit alapítani, mert látta, hogy sok társa szenved a tanulással, másokat pedig nem is érdekel az egész, inkább a játszótéren vagy az utcán töltik az idejüket. Tavaly, amikor megszilárdult benne az elhatározás, a nagymamájához fordult segítségért, Ramona pedig komolyan vette a kérést, és segített a háza mellett létrehozni a különleges iskolát.

Az intézmény ránézésre persze meglehetősen szerény: vályogból épült, és egészen kicsi, de így is jut benne pad és öltözőszekrény minden diáknak, és nemcsak táblák segítik a munkát, hanem még egy apró könyvtár is. Sőt mi több, az órák végét kicsengetés jelzi, a tanítás kezdetét pedig az argentin himnusz, akárcsak az állami iskolákban.

A kisfiú persze nem hivatalos képzést folytat, hanem korrepetálást végez, de eredményességéhez nem fér kétség: egyik diákja például azt nyilatkozta, hogy csakis az itt tanultaknak köszönhetően sikerült harmadik osztályba lépnie az általános iskolában. Az intézmény 36 tanulója egyébként nagyrészt fiatalabb Leonardónál, de akad köztük néhány felnőtt is, aki így pótolja azt, ami gyerekkorában kimaradt.

És nem is csak őket nyűgözi le az ifjú tanár és igazgató, aki mellesleg mindennap 20 percet biciklizik, miután hazamegy az iskolából, hogy beérjen a munkahelyére: Leonardo sulija folyamatosan fejlődik a környéken lakók és a különböző szervezetek adományai révén, a tévériportoknak köszönhetően pedig Argentínában már milliók ismerik és csodálják az alapítót. Az egyik ilyen tudósítás itt meg is tekinthető:

(Kiemelt kép: YouTube)