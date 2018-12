Mindenki karácsonyi vásárlását kifizette egy titkos jótevő – hétköznapi hősök, 2018

Egy fényképezőgép kattintása is képes gyógyulást és reményt hozni? Igen. A fotókat, amelyeken szuperhősökként lekapott, életveszélyes betegséggel küzdő gyerekek láthatók, idén márciusig már több mint százmillióan látták. Josh Rossi fotós és felesége, Roxana állítják, az ő supermanjüknek, azaz annak a kilencéves kisfiúnak például, aki a világmentő jelmezében látható az egyik fényképükön, és gyógyíthatatlan szívelégtelenséggel küzd, valóban szuper ereje van. Ahogyan a többi, szintén súlyos kórral birkózó kis modelljüknek is. A házaspár következő vállalása: az iskolai zaklatások áldozatait szeretnék lencsevégre kapni szintén szuperhősjelmezben, hogy mosolyt csaljanak az ő arcukra is, és megmutassák nekik, ők szintén lehetnek bátrak és erősek.

Puppy Greyről, azaz Szürke Kutyusról egy hónapos korában lemondtak az orvosok. Örökbefogadójának, Marcela Wendelnek hála azonban még ma is élhet. A szürke tünemény egy Costa Rica-i drogtelephelyről kimentett pitbull kölykeként látta meg a napvilágot. Hamar kiderült, más, mint a társai. Lassabban fejlődött, és nem tanult meg járni sem. Marcela azonban mégsem mondott le róla, mozgásterápiára és akupunktúrás kezelésekre hordta, és a kiskutya hamarosan elkezdett járni. Idén a gondos ápolás ellenére azonban, sajnos, Puppy Grey végleg lebénult. Marcela a magatehetetlen kutyus cipelésétől maga is állandó derékfájástól szenved, de mint mondja, minden perc, amelyet vele tölthet, feledteti a sok fáradságot. Idén márciusban ők voltak a kedvenceink.

A győri rendőrök különleges ajándékkal lepték meg májusban azt a kisfiút, aki már több mint négy éve küzd egy igen súlyos betegséggel. A szülők az idei évben is emlékezetessé szerették volna tenni Zalán születésnapját, így arra meghívták a megye rendőreit is. Róka Attila rendőr őrnagy, a Pannonhalmi Rendőrőrs parancsnoka pedig nem mindennapi ajándékot talált ki a szülinapos kisgyereknek. A felköszöntést követően a járőrök a kisfiút egy rendőrkocsiba ültették, majd a kis ünnepelt legnagyobb meglepetésére és örömére a szolgálati autó hang- és fényjelzését bekapcsolva tettek egy nagy kört a faluban.

Június 28-án mosolyra és befogadásra váró virágcsokrok lepték el az országot. A hazai virágkötők csokrok ezreit helyezték el utcákon, köztereken, parkokban, hogy megtalálójuk arcára mosolyt varázsoljanak. A virágokon egy kis kísérőkártya jelezte, hogy mely üzlet virágkötőinek köszönhető az önzetlen gesztus. A kompozíciókat természetesen nemcsak megcsodálni lehetett, a szerencsés megtaláló haza is vihette vagy továbbajándékozhatta őket. Az apró figyelmességgel a virágkötők arra kívánták felhívni a figyelmet, hogy a virágok fontos szerepet töltenek be mindennapjainkban, részesei legnagyobb örömeinknek és bánatainknak.

Saját bőrén tapasztalta meg János és Dániel, hogyan teszi tönkre családjuk életét az alkoholizmus. Az apa-fia páros közösen lábalt ki a szenvedélybetegségből, és most ők segítik a velük egy cipőben járókat. Pedig Dániel tizennyolc éves korára már keményen ivott, az alkohol volt a megoldás mindenre, nem tudta elképzelni az életét ivás nélkül. Az apja, János, éppen ekkor próbált végleg felgyógyulni hosszú évtizedek óta tartó alkoholizmusából. Másfél évvel később fia is követte a józanodás útján, mára mindketten segítő szakemberek lettek az ivással töltött évek hatására. „Azt láttuk, hogy a felépülő családi minta akkora erőt és reményt ad a klienseinknek, mint semmi más.”

A francia labdarúgó-válogatott tizenkilenc éves sztárja, Kylian Mbappé nemes gesztussal ünnepelte a világbajnoki győzelmet. Már az oroszországi vébé előtt eldöntötte, hogy jótékony célra fordítja a keresetét. Egy olyan szervezet kapta a támogatást, amely kórházban lévő gyerekeknek biztosít sportolási lehetőséget. Mbappé már korábban is dolgozott együtt velük. Nem kis összegről van szó, a profi focista meccsenként 22 300 dollárt, mintegy 6,2 millió forintot kapott, a győzelemért pedig további 350 ezer dollár (97 millió forint) volt a bónusz. Így a felajánlása félmillió dollár, azaz 138 millió forintnyi összeg volt.

Munka közben segített egy buszsofőr egy éhezőn Budapesten. A 196A járat tetovált kezű, napszemüveges buszvezetője egy újpesti megállóban valami olyat tett, ami több tízezer embert hatott meg. Augusztusban történt, hogy éppen a gyrosos mellett állt meg a busz, amikor látta a sofőr, hogy arra sétál egy férfi gitárral a hátán, megáll a kifőzde előtt, de nem kér, csak szomorúan nézi az ételeket. Látszott, hogy nagyon szeretne enni valamit. Ezt észrevéve a fiatalember a vezetőfülkéből kiszólt, és megkérdezte, hogy enne-e egy gyrost. A gitáros bizonytalanul, de igennel felelt. A buszvezető leszállt, és kifizette neki az ételt, majd ment is tovább a járművel. A megható esetről szóló történetet több tízezren osztották meg az egyik közösségi oldalon – ő az augusztusi hősünk.

Tizenkét éves fia nem bírta tétlenül nézni, ahogy anyja, a negyvenegy éves Szvetlana Szidorova állapota egyre romlik. Az orosz család ugyanis a nyáron már nem tudta megfizetni azt a gyógyszert, melyet a nő betegségére írtak fel, és amely elengedhetetlen ahhoz, hogy az édesanya állapota stabil maradjon, mivel gyengék az agyi és a koszorúerei. Ezért a kisfiú kézzel írt cetlikkel ragasztotta tele a környéket, melyeken a szomszédok hozzájárulását kérte, hogy meg tudják venni a gyógyszereket. Sokan bizonyultak segítőkésznek, és adományoztak készpénzt a családnak, ám a legnagyobb segítség távolabbról érkezett. Kirill Orlov szibériai idegsebész is hallott az esetről, és hajlandó volt teljesen ingyen a helyszínre utazni, ahol elvégezte a szükséges műtétet az anyukán.

Októberben arról írtunk, hogy az iskolában szerzett ötösök után kapott zsebpénzéből vásárolt a Démétér Háznak egy általános iskolás kislány. A Démétér Alapítvány célja, hogy a csontvelő-átültetésen átesett gyermekek otthonos körülmények között, szüleik közelségében gyógyulhassanak. Fruzsika is a Démétér Házban épült fel: két évvel ezelőtt, októberben költözhetett haza, azóta pedig minden egyes ötös után 100 forintot kapott az édesanyjától. A kislány idén ősszel úgy döntött, hogy az eddig összegyűlt pénzből meg szeretné hálálni a sok szeretetet és gondoskodást, amelyet a Démétér Házban kapott, ezért megvásárolt két etetőszéket az alapítvány „kívánságlistájáról”, ezen azok a tárgyak szerepelnek, amelyekre új épületszárnyuk berendezéséhez van szükségük.

Jack Withers csak tízéves volt, mikor 2015-ben rákkal diagnosztizálták. Most, három évvel később, túl a rengeteg megpróbáltatáson és küzdelmen, nem egy átlagos tinédzser, hanem egy igazi túlélő. De minden egészen másként alakult volna, ha a kisfiúnak nem találnak csontvelődonort: szervezete hat hónap után felmondta volna a szolgálatot. Az Angliában élő Jacket egy nemzetközi donorprogram keretében párosították össze a harmincéves német Michaellel, aki készségesen vállalta a részvételt a transzplantációban. Ők ketten idén novemberben a program jótékonysági gáláján találkoztak először, s mindketten könnyekig meghatódtak. Michael azt mondta: „Ez a műtét jobb embert csinált belőlem, Jackkel találkozni pedig varázslatos élmény volt.”

Az amerikai szupermarketekben lehetőség van arra, hogy azok számára, akik nem tudnak azonnal fizetni, az áruház elteszi a portékát pár napra. Ez a „layaway” kultúrája, melyet karácsony közeledtével még többen vesznek igénybe, mint egyébként. Akik az idei ünnep előtt a vermonti Derby Walmart szupermarketben tetettek félre árut, különösen jól jártak: egy nagylelkű idegen ugyanis mindenkinek rendezte a számláját. Egy, a pénztárnál sorban álló vásárló, Julie Gates mesélte el, hogyan történt a dolog: „Hallottam, ahogy az előttem álló férfi megkérdezi a pénztárost, hogy van-e olyan layaway áru, amit kifizethetne. Aztán hozzám fordult, és azt mondta nekem, hogy ha szeretnék még valamit venni, hozzam gyorsan, és ő rendezi.” A Walmart megerősítette, hogy az egyik nap még layaway áruktól hemzsegő raktárszoba másnapra kiürült. Igazi decemberi csoda.

A hajléktalan Kevin Booth rendszeresen felkereste a washingtoni közösségi élelmiszerbankot, hogy adományok segítségével élje túl a mindennapokat. Arra viszont nem számíthatott, mit talál egy decemberi napon egy papírzacskóban, amely az épület lépcsőjén hevert: egy jókora köteg húszdollárost. Amikor az egyik alkalmazott megérkezett a munkába, Booth átadta neki a tasakot, anélkül hogy említést tett volna tartalmáról. Az élelmiszerbank munkatársai azt hitték, étel van benne, csak később vették észre, hogy a zacskóban 17 ezer dollár, azaz több mint 4,8 millió forint van. Végül a biztonsági kamera felvételeiből derült ki, hogy a hajléktalan férfi találta meg a tetemes összeget, akinek a javára nemes tette után gyűjtés indult.

Glen McCarthy egy coloradói hajléktalan, rákbeteg. Saját elmondása szerint valószínűleg az idei az utolsó karácsonya. Az önzetlen férfi azonban az utolsó hónapját is azzal tölti, hogy másokon segítsen. McCarthy azért ment el egy helyi áruházba, hogy igyon egy csésze kávét, ám amikor meglátta, hogy egy jótékonysági akció keretében játékokat lehet vásárolni rászoruló gyerekeknek, úgy érezte, muszáj beszállnia. A hajléktalan férfi később visszament az áruházba, és egy Barbie babát is vásárolt, hogy szebbé varázsolja még egy ismeretlen gyerek karácsonyát, annak ellenére, hogy szinte semmije nincsen.

Mióta egy cica besétált egy irodalmi rendezvényre, azóta ő a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtár macskája. Igaz, nem hivatalosan, mert a cica éjszaka a kóbor macskák életét éli, és nem is lehetne estére bezárni a könyvtár épületébe. A cica a könyvek, a könyvtárosok és a látogatók között érzi jól magát. Van olyan kisgyerek, aki kimondottan a macska miatt megy el édesanyjával a könyvtárba. Úgy tűnik, az állat az olvasóvá nevelés élharcosa. Az egyik könyvtáros szerint a macska szinte olyan, mint egy terápiás állat. Nyugodt, és szereti az emberek közelségét. Gyakran bújik az ismerős emberek ölébe, de az idegenekkel is barátságos, és a gyerekektől még a dögönyözést is eltűri. Szép zárása ez egy jó kis évnek, ugye?