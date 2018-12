Akik ezeket megcsinálják, tuti nem válnak el

A szakemberek kétezer boldog párt faggattak arról, hogy nekik hogyan sikerült megőrizniük a boldogságot, szerelmet és tiszteletet a kapcsolatukon belül. Az ő válaszaik alapján született az a néhány jó tanács, amire érdemes odafigyelni. Bár Excel-táblázatban nyilván nem lehet vezetni az intim együttléteket és a szabadidős programok sem feltétlenül megvalósíthatók mindenki számára, azért lehet a dolognak némi gyakorlati haszna.

Legalább hetente kétszer kell komolyan beszélgetni

Nem tűnik nagy dolognak, de a mindennapi rohanás és munka mellett azért érdemes elgondolkodnunk azon, vajon tényleg van-e heti két alkalom, amikor tényleg a párodra figyelve beszélgetsz. Amikor közben nem a gyereket eteted, nem pakolsz a konyhában, vagy nem a számítógép mellett ülve teszed fel a kérdést, szinte oda sem figyelve a válaszra. Ha ezt megpróbálod megvalósítani, akkor abból biztosan nem lesz baj, persze ehhez partner is kell, vagyis a párodnak is időt kell szánnia arra, hogy egy kicsit csak rád figyeljen. Hogy a beszélgetés pontosan mennyi ideig tart, azt nyilván a szituáció és ti döntitek el. Ha azonban nincs mit kérdezned a férjedtől/feleségedtől, akkor azon érdemes elgondolkozni…

Havi három étterem

A felmérésben részt vevő házaspárok szerint havonta legalább háromszor kell étterembe menni. Nos, ez nálunk azért financiális kérdés is, hiszen a legtöbben nem engedhetik meg maguknak ezt a luxust, nemcsak azért, mert sokba kerül, de a gyerekesek közül nem mindenki tudja kire bízni ilyen alkalmakkor a kölköket. És persze lehet már programot is csinálni kettesben, az étterem csak egy opció, ki-ki kedve és vérmérséklete szerint választhat, de a felmérés szerint havi három szabad program jót tesz egy házasságnak.

Heti hat csókolózás

Kicsit vicces, amikor valaki ezt számolja, de valószínűleg nem kell strigulákat húzni, egyszerűen csak megölelni és megcsókolni a másikat, amikor csak kedvünk és alkalmunk adódik erre. Hogy a csókolózás a szájra adott puszi, vagy egy hosszú csókolózásban merüljön-e ki, azt már mindenki döntse el kedve és szokásai szerint.

Heti két szeretkezés

Minden házasságban vannak jobb és nehezebb időszakok, főleg akkor nehéz a szeretkezéseket beiktatni a programba, amikor a gyerekek kicsik, és a szülők fáradtak. Ennek ellenére valóban jó lehet intim közelségbe kerülni a szerelmeddel hetente legalább kétszer, mert egy jó szeretkezés remek feszültségoldó és rengeteg probléma magától megoldódik egy-egy összebújás után. A szeretkezéseknek viszont csak akkor van értelmük, ha mindkét fél odafigyel a másikra, rutinszerűen túlesni egy aktuson nem jó megoldás.

Két hét alatt 9 szeretlek

A párok válaszaiból az is kiderült, hogy két hét alatt legalább kilencszer ki kell mondani azt, hogy szeretlek. Nem hiszem, hogy ezen áll vagy bukik egy kapcsolat jövője, azonban az biztosan jót tesz, ha néha az ember szóban is elmondja az érzéseit. Vannak olyanok, akik soha nem mondják ki azt a szót, hogy szeretlek, azonban magát az érzést igyekeznek a lehető legtöbbször kimutatni, megint mások pedig gyakran mondják, de semmit sem tesznek meg a másik kedvéért. Néha érdemes megvizsgálnunk magunkat, vajon teszünk-e eleget azért, hogy a párunk azt érezze, hogy nekünk még mindig nagyon fontos.

Kellenek a közös utazások

Azok, akik évente kétszer együtt vakációznak, boldogabbnak érzik a házasságukat. A válaszolók közel 60 százaléka ilyenkor újra és újra rájön, miért is szereti annyira a másikat. A párok 55 százaléka azt mondta, hogy csak az utazások során van igazán idejük egymásra figyelni.

Kis figyelmességek

A kutatók szerint egy jó kapcsolatban legalább havonta háromszor kell apró kis gesztusokkal kedveskedni a másiknak. Ez lehet egy csokor virág, egy kis csoki vagy egy finom tea is.

Közös ház körüli munka

A házaspárok 35 százaléka mondta azt, hogy az is boldoggá és elégedetté teszi őket, ha a partnerük besegít a háztartási munkába. Tehát, hölgyeim és uraim, lehet közösen takarítani, főzni vagy kertészkedni is!

Heti egy veszekedés normális

Egy egészséges veszekedés a legjobb házasságba is belefér, de az is nagyon fontos, hogy nem kell állandóan együtt lenni, és a mindenki járjon el szórakozni a barátaival is. A tévéműsorok terén fontos a kompromisszum, a filmeket is érdemes közösen választani. A megkérdezett párok több mint 40 százaléka egyébként első látásra beleszeretett jövendőbelijébe, 47 százalékuknál pedig barátság előzte meg a kapcsolatot. A megkérdezettek 20 százaléka azt vallja, hogy sosem szabad dühösen lefeküdni, érdemes előtte kibékülni a párunkkal.