Sérültek is vannak a szicíliai földrengésben

4,8-as erősségű földrengés volt éjjel 3 óra 19 perckor a szicíliai Catania térségében. A legtöbb kár Fleriben és a szomszédos Zafferana Etnea kisvárosban történt, ahol a felébredt lakosok kirohantak az utcára. Tíz ember sérült meg, több épület szenvedett kárt, megrepedt vagy bedőlt. Egy 80 éves férfit összedőlt lakóháza romjai alól emeltek ki.

Video: Damage reported in Catania, Sicily after magnitude 4.9 earthquake strikes the area. pic.twitter.com/t36qHBx478