Decemberi futárkáosz: miért olyan meglepő minden évben, hogy karácsony van?

Tényleg érthetetlen, hogy mi történik a cégekkel és a futárokkal karácsony környékén, már évek óta megfigyelhető az a jelenség, hogy decemberben teljes mértékig meg vannak zavarodva attól, hogy több csomagot kell kiküldeniük és kiszállítaniuk. Több hetes késések, elveszett vagy a feladónak visszaküldött csomagok, amiket meg sem próbálnak kézbesíteni, lemaradt rendelések.

Friss hír: minden évben van karácsony

Érthetetlen, hogy miért nem készülnek fel alaposan már év közben az év végi rohamra. Amióta internetes rendelés létezik, azóta egyre többen használják ki, hogy ne kelljen tülekedni a plázákban ajándékok után. Azok a cégek, akik webáruházat működtetnek, miért nincsenek felkészülve arra, hogy a decemberi nagy akciózások és a karácsony miatt megnövekedik a forgalom? Ugyanígy a futárcégek miért nem kezdenek toborozni már jóval korábban kisegítő futárokat, hogy decemberben ne álljanak ott annyira leterhelten, hogy egy embernek száz címet kelljen kikézbesítenie, ami nyilván lehetetlen. Ilyenkor aztán tömegesen fordulnak elő az olyan esetek, mint Nóriéknál:

„Black Friday akcióban rendeltem meg a gyerekek ajándékát, még vállon is veregettem magam, hogy milyen előrelátó vagyok és bőven megérkezik majd karácsonyig. Két hét múlva még csomagok sehol, értesítő sehol, úgyhogy írtam a cégnek, hogy mi történik, azt írták a megrendelés visszaigazolásában, hogy a szállítás 2-5 nap, ehhez képest a 14. napnál tartunk. A válaszból kiderült, hogy már 10 napja átadták a futárcégnek a csomagot, és most utánanéztek, az van írva a csomagszám mellé, hogy a címzett nem vette át a csomagot. Természetesen szó sincs erről, gyesen vagyok a pici gyerekemmel, ha értesít a futár, hogy milyen időpontban hozza a csomagot, mindig itthon maradunk. De semmilyen jelzés nem érkezett a futártól sem arra, hogy hozná, sem arra, hogy sikertelen a kézbesítés. Most fogalmam sincs, hol van épp a csomagunk a gyerekek ajándékaival, mert a futárcéget nem lehet elérni, a céghez még nem érkezett vissza a csomag, hogy személyesen át tudjam venni, úgyhogy tanácstalan vagyok. Még az a szerencse, hogy nem fizettem ki online, bár ettől még nem tudom, hogyan lesz ajándék a fa alatt.”

„Az e-kereskedelem évente 10-12 százalékkal bővül, ennek nyomán évről évre nő a postán feladott csomagok száma. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint míg 2006-ban még az 5 százalékot sem érte el az internetes vásárlások aránya, addig tavaly már csaknem a vásárlók 27 százaléka a világhálón rendelte meg a kívánt portékát.” Forrás

Kinek a hibája?

Az egyik ruhamárka évek óta azt játssza, hogy óriási karácsonyi akciókat hirdet meg, aztán nem bírja teljesíteni a megrendeléseket. Nagy cég, aminek elvileg kellene, hogy legyen logisztikusa, mindenféle menedzsere, koordinátora, nem is értem, hogy nem tudják összehozni, miért nem ismerték még fel az összefüggéseket, hogy ha akciózunk karácsony környékén, akkor bizony őrült sok kiszállítást kell majd megoldanunk. Nem akkor kell kapkodni, amikor már beesett a tömeg, hanem már szeptemberben gondolkodni, hogyan oldjuk meg a decembert. Anettet tavaly karácsonykor ültette fel ez a cég:

Tavaly ettől a csomagomat a futár karácsony előtt egyetlen nappal hozta ki este 19 felé, nyilván az irodába, ahol már nem volt bent senki (hogy is gondolták?), így a két ünnep között kézbesítették újra. A csomagban karácsonyi póló és pulcsi volt.

Persze megy az egymásra mutogatás: a futárcégek a hibásak, mert felkészületlenek, nem akarnak fizetni plusz embereket, meg a futárok a hibásak, mert ki sem viszik a csomagokat rendesen, mert alulfizetettek és motiválatlanok, meg még hideg is van. Senki sem akar dolgozni, csak a pénz kellene, vagy hogy van ez? Hajnalkának első kézből, kereskedelmi oldalról van tapasztalata a futárcégekkel:

A férjemék (járműalkatrész-kereskedés) futárral küldenek árut a szervizekbe, több futárcéget is próbáltak, de rendszeresen nem mennek be időben, sofőrfüggő a dolog.

A csomagok keringenek a cégek és futárok között, miközben sokan várják az ajándékokat. A sok hetes csúszások, visszaküldések, nem kézbesítések elfogadhatatlanok a mai világban, amikor sorra zárnak be az üzletek és áthelyezik a kereskedelmet a webáruházakba. Ehhez a tendenciához muszáj lenne a futárcégeknek is igazodniuk, ha talpon akarnak maradni a piacon, és nem arra pazarolni az idejüket, hogy a folyamatos panaszáradatot próbálják hárítani.

„A Magyar Posta Logisztika (MPL) tavaly 15,7 millió csomagot szállított, mely 2,2 millióval több az előző évinél.” Forrás

Már tavaly is alaposan meglepődtem rajta, mégis a saját tapasztalataim is azt mutatják, hogy az MPL, azaz a magyar állami posta futárszolgálata állja a sarat a legjobban a decemberi hajrában (jó, rendben, szubjektív észlelés). Bár illik a postát szidni, de rájuk egy rossz szavam sem lehet, már két éve pontosan hozzák a csomagokat, és nem késnek vele három heteket. Lehetne, hogy így működjön minden futárcég? Elvégre a cél az lenne, hogy a vásárló minél többet vásároljon, a futárcég minél több rendelést kézbesítsen és meggazdagodjon a webáruházas cégekkel együtt belőlünk. Mind milyen boldogok lennénk! Pont, mint kívánjuk egymásnak minden évben.