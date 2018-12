Rengeteg halott az Indonéziára lecsapó cunamiban

Cunami, vagyis szökőár csapott le Indonézia nyugati részére helyi idő szerint szombat este fél tíz körül. A Jáva és Szumátra szigetek közötti Szunda-szoros térségében, Banten és Lampung tartományokat elérő árhullám pusztítása miatt legalább 43 ember meghalt, mintegy 580-an megsérültek, és sok épületben károk keletkeztek – közölte az indonéziai katasztrófavédelem. Az áldozatok többsége belföldi turista.

Sutopo Purwo Nugroho, katasztrófavédelem szóvivője közölte: a szökőárt vélhetően a szorosban lévő Krakatau vulkán kitörése, és az azt követő víz alatti földcsuszamlás váltotta ki.

A cunami erejéhez a telihold miatti dagály is hozzájárulhatott – jegyezték meg katasztrófavédelmi tisztviselők.

Megrázó videó arról, ahogy az indonéz Seventeen (17) nevű zenekar koncertjére megérkezik az árhullám:

NEW: Video shows a tsunami crashing into a venue in Indonesia where the band Seventeen was performing https://t.co/4P9zDCRkKC pic.twitter.com/q9RYOaPTt8

Beszámolók szerint egyes helyeken csaknem 20 méteres magassággal ért partot az árhullám. Lampung tartományban több mint száz épület összedőlt, sokan a romok alatt rekedtek. A legfrissebb hivatalos összesítés szerint 430 otthonban, 9 szállodában és 10 hajóban keletkeztek súlyos károk.

As well as 43 dead and nearly 600 injured, hundreds of buildings were destroyed by the tsunami in Indonesia, leaving residents to try and salvage what they can

📷Ronald and Semi for #AFP pic.twitter.com/VYv7XWLRk6