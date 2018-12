Megdöbbentő videó: a buszban is esett a hó

A vészkijárati ablakon ömlött be a hó egy budapesti buszon – számolt be a Tények. A felvételt egy utas töltötte fel a közösségi oldalra. A videón jól látszik, ahogy egy nagy hódarab beszorul a vészkijárati ajtóhoz, eközben pedig folyamatosan hullik az utasokra a hó.

A BKV-nál a következőket közölték az esettel kapcsolatban: „A látottak alapján nem tudjuk biztosan beazonosítani a járművet, de ettől eltekintve figyelmeztetjük a szakterületek vezetőit, hogy nézzenek utána a hibának, és javítsák azt.”

Korábban is voltak már hasonló esetek, legutóbb egy ablak törött ki, mikor egy anyuka egy kanyarban nekiesett a gyermekével együtt; az a busz ablak nélkül vitte tovább az utasokat.